باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - معترضانِ خواستار پایان دادن به ممنوعیت فعالیت گروه اقدام فلسطین در انگلیس، در حال برنامه‌ریزی برای تظاهرات در ۱۸ شهر و شهرستان در سراسر کشور در ماه آینده هستند.

سازمان «از هیئت منصفه خود دفاع کنید» اعلام کرد که اعتراضات در ادینبورگ، کاردیف، آکسفورد، لیدز، ابریستویث، ناتینگهام، نورث‌همپتون، گلاستر، ترورو، لندن، بلفاست، منچستر، بیرمنگام، کمبریج، بریستول، شفیلد، اکستر و لنکستر در تاریخ‌های مختلف در ماه نوامبر برگزار خواهد شد.

سازمان‌دهندگان گفتند که حدود ۱۵۰۰ نفر می‌توانند در این اعتراض ماه آینده شرکت کنند.

افرادی که به حمایت از این گروه ممنوعه متهم شده‌اند و در حال حاضر در زندان منتظر محاکمه هستند، قرار است از روز یکشنبه اعتصاب غذای خود را آغاز کنند. تاکنون بیش از ۲۰۰۰ نفر به اتهام حمایت از گروه اقدام فلسطین که در ماه ژوئیه به عنوان یک «گروه تروریستی» از سوی دولت این کشور ممنوع شد، دستگیر شده‌اند.

برگزارکنندگان مجموعه‌ای از رویداد‌های جمعی را برگزار کرده‌اند که در آن مردم پلاکارد‌هایی با نوشته «من با نسل‌کشی مخالفم. من از اقدام فلسطین حمایت می‌کنم» در دست دارند.

کلایو دلفین، سخنگوی گروه فعال «از هیئت منصفه خود دفاع کنید»، گفت: «اینجا در انگلیس مردم حق اعتراض دارند، حق دارند وقتی فکر می‌کنند دولت اشتباه کرده است، با آن مخالفت کنند و اساساً این به این واقعیت مربوط می‌شود که مردم انگلیس با نسل‌کشی مخالفند.»

منبع: الجزیره