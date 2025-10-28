باشگاه خبرنگاران جوان - محمدحسین نجفی رئیس هیئت اسکواش استان یزد گفت: رقابتهای المپیاد استعدادهای برتر کشور در رشته اسکواش با حضور برترین بازیکنان نوجوان از سراسر ایران برگزار شد و ورزشکاران استان یزد عملکردی درخشان از خود به نمایش گذاشتند.
وی افزود: در این رقابتها، امیررضا الوانساز نماینده شایسته یزد با پشتکار، تمرکز بالا و بازیهای قدرتمندانه توانست در مرحله نهایی، رقبای سخت خود را پشت سر بگذارد و مدال طلای بخش انفرادی را به دست آورد.
نجفی ادامه داد: :در بخش تیمی نیز، تیم اسکواش استان یزد با ترکیبی از بازیکنان آیندهدار، با تلاش و هماهنگی مثالزدنی توانست در جایگاه سوم کشور قرار گیرد.
به گفته نجفی:کسب این دو عنوان ارزشمند، بار دیگر توان فنی و استعدادهای ناب اسکواش یزد را به نمایش گذاشت و نشان داد این استان میتواند یکی از قطبهای آینده این رشته در کشور باشد.
موفقیت امیررضا الوانساز، حاصل سالها تمرین، تلاش مستمر و حمایت مربیان و خانوادهاش است؛ افتخاری که میتواند الگویی الهامبخش برای نسل جدید ورزشکاران یزدی باشد.
منبع: روابط عمومی