رئیس هیئت اسکواش استان یزد گفت: امیررضا الوانساز ستاره آینده‌دار اسکواش یزد و ایران در مسابقات اسکواش المپیاد استعدادهای برتر کشور موفق شد مدال طلای انفرادی را کسب کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدحسین نجفی رئیس هیئت اسکواش استان یزد گفت: رقابت‌های المپیاد استعدادهای برتر کشور در رشته اسکواش با حضور برترین بازیکنان نوجوان از سراسر ایران برگزار شد و ورزشکاران استان یزد عملکردی درخشان از خود به نمایش گذاشتند.

وی افزود: در این رقابت‌ها، امیررضا الوانساز نماینده شایسته یزد با پشتکار، تمرکز بالا و بازی‌های قدرتمندانه توانست در مرحله نهایی، رقبای سخت خود را پشت سر بگذارد و مدال طلای بخش انفرادی را به دست آورد.

نجفی ادامه داد: :در بخش تیمی نیز، تیم اسکواش استان یزد با ترکیبی از بازیکنان آینده‌دار، با تلاش و هماهنگی مثال‌زدنی توانست در جایگاه سوم کشور قرار گیرد.

به گفته نجفی:کسب این دو عنوان ارزشمند، بار دیگر توان فنی و استعدادهای ناب اسکواش یزد را به نمایش گذاشت و نشان داد این استان می‌تواند یکی از قطب‌های آینده این رشته در کشور باشد.

موفقیت امیررضا الوانساز، حاصل سال‌ها تمرین، تلاش مستمر و حمایت مربیان و خانواده‌اش است؛ افتخاری که می‌تواند الگویی الهام‌بخش برای نسل جدید ورزشکاران یزدی باشد.

منبع: روابط عمومی 

برچسب ها: اسکواش یزد ، هیئت اسکواش ، المپیاد استعداد‌های برتر کشور ، استان یزد
خبرهای مرتبط
پایان مسابقات اسکواش یزد کاپ
تلاش هیئت اسکواش، استعداد پروری کودکان و نوجوانان /یزد پایتخت اسکواش کشور
اعزام برترین‌های اسکواش یزد به رقابت‌های کشوری
یزد؛
صدرنشینی تیم اسکواش بانوان یزد
قهرمانی رکابزنان آذربایجان شرقی در المپیاد استعداد‌های برتر کشور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
فعالیت هزارو ۴۰۰ خودرو برای جمع آوری پسماند‌ها/ یزد اولین شهر بدون مخزن زباله در کشور
طرح خط سبز آبرسان صنایع یکی از اقدامات کلیدی در جهت سازگاری با کم‌آبی
اسکواش باز یزدی طلایی شد
آخرین اخبار
اسکواش باز یزدی طلایی شد
طرح خط سبز آبرسان صنایع یکی از اقدامات کلیدی در جهت سازگاری با کم‌آبی
فعالیت هزارو ۴۰۰ خودرو برای جمع آوری پسماند‌ها/ یزد اولین شهر بدون مخزن زباله در کشور