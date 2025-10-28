باشگاه خبرنگاران جوان- رئیس حوزه قضایی شهداد گفت: اجرای طرح جهادی خدمات الکترونیک قضایی در مناطق محروم، گامی بلند در جهت کاهش فاصله مردم با خدمات قضایی و تحقق عدالت در عمل است.
محمد گنجعلی زاده در حاشیه اجرای این طرح گفت: عدالت جهادی، پلی است میان مردم مناطق محروم و دستگاه قضا؛ پلی که با همت جهادگران و همراهی مسئولان، امروز در شهداد برقرار شده است.
وی با تأکید بر نقش این طرح در ارتقای سرمایه اجتماعی قوه قضاییه افزود: مردم مناطق کمبرخوردار، سالها با مشکلاتی، چون نبود زیرساختهای ارتباطی، فاصله جغرافیایی و هزینههای سنگین رفتوآمد برای دریافت خدمات قضایی مواجه بودند. امروز، با حضور میدانی مسئولان و ارائه خدمات در محل زندگی مردم، این موانع در حال رفع شدن است.
گنجعلیزاده با قدردانی از حضور مدیران ارشد کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی کشور در شهداد، اظهار داشت:
این حضور، نهتنها نشانهای از مردمباوری و عدالتمحوری در قوه قضاییه است، بلکه امید و اعتماد را در دل مردم زنده میکند. اینکه مردم بتوانند در روستای خود، بدون نیاز به سفرهای طولانی، دادخواست ثبت کنند یا پیگیر پروندههایشان باشند، تحولی بزرگ در مسیر عدالتمحور است.
وی با اشاره به شرایط خاص منطقه شهداد، خاطرنشان کرد: برخی روستاهای اطراف شهداد با کمبود شدید زیرساختهای ارتباطی مواجهاند. در چنین مناطقی، اجرای طرحهایی از این دست، نهتنها ضروری بلکه حیاتی است. این خدمات باعث کاهش مراجعات حضوری، صرفهجویی در وقت و هزینه مردم، و تسریع روند رسیدگی به امور قضایی میشود.
رئیس حوزه قضایی شهداد همچنین بر اهمیت استمرار این طرح در سطح استان تأکید کرد و گفت: امیدواریم این حرکت جهادی، الگویی برای گسترش عدالت دیجیتال در شهرهای دارای مناطق محروم باشد؛ باید در دورترین نقاط ایران نیز جاری شود، تا هیچ فردی احساس محرومیت از حقوق قانونی خود نداشته باشد.
وی در پایان ضمن تشکر از جهادگران دفاتر خدمات قضایی، مسئولان محلی و همراهی مرکز فناوری اطلاعات قوه قضاییه، افزود: این طرح، نماد همافزایی ملی برای تحقق عدالت است. دستگاه قضایی در مسیر فرمایشات مقام معظم رهبری درباره عدالتخواهی جهادی گام برمیدارد و امیدواریم با استمرار این اقدامات، شاهد رضایتمندی بیشتر مردم و تقویت اعتماد عمومی به دستگاه قضایی باشیم.
منبع: دادگستری