سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها از رد درخواست تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری تهران پیرامون قرارداد‌های خرید اتوبوس و خودرو‌های برقی در نشست امروز این کمیسیون خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید مرتضی محمودی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ضمن تشریح جلسه امروز کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، بیان کرد: در جلسه امروز کمیسیون درخواست تحقیق و تفحص جمعی از نمایندگان از شـهرداری تهران، پیرامون قرارداد‌های خرید اتوبوس و خودرو برقی توسط شهرداری با حضور نماینده منتخب متقاضیان و شهردار تهران مورد بررسی قرار گرفت.

وی اظهار کرد: نماینده متقاضی تحقیق و تفحص، سوالات چهارگانه خود در خصوص قرارداد‌های خرید اتوبوس و خودرو برقی توسط شهرداری تهران را مطرح کرد. شهردار تهران نیز به همراه معاونین خود پاسخ سوالات مطرح شده را ارائه کرد. همچنین نمایندگان نظرات خود را نیز در خصوص عملکرد شهرداری تهران مطرح کردند.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، بیان کرد: پس از شنیدن پاسخ‌های شهردار تهران، در خصوص تحقیق و تفحص از شهرداری تهران رای گیری صورت گرفت. با اکثریت آرا این موضوع رای نیاورد و تقاضای تحقیق و تفحص رد شد. رد تحقیق و تفحص از شهرداری تهران به صحن فرستاده می‌شود تا نمایندگان نیز در خصوص رد این موضوع اظهارنظر کرده و رای گیری صورت گیرد.

