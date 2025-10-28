استاندار گیلان در بازدید از آزادراه قزوین - رشت با اشاره به وضعیت فعلی مسیر، گفت: از مجموع ۶۵ کیلومتر آزادراه قزوین–رشت در محدوده استان، حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد آن نیازمند بهسازی و اصلاح نقاط موج‌دار است.

باشگاه خبرنگاران جوان _ هادی حق‌شناس امروز (سه‌شنبه) با هدف بررسی وضعیت تردد، ایمنی مسیر و روند اجرای طرح‌های عمرانی، از آزادراه قزوین–رشت بازدید کرد.

در این بازدید که با حضور امین شعبانی مدیر عامل شرکت آزادراه قزوین- رشت و فریبرز مرادی مدیر کل راهداری استان انجام شد، استاندار گیلان بر ضرورت تسریع در تکمیل پروژه‌های عمرانی و ارتقای ایمنی مسیر تأکید کرد.

حق‌شناس با اشاره به اهمیت محور قزوین- رشت به‌عنوان مسیر ارتباطی شرق و غرب استان گفت: بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای یکی از اولویت‌های اصلی مدیریت استان است و اجرای دقیق پروژه‌های عمرانی در این بخش نقش مهمی در کاهش تصادفات و تسهیل تردد مسافران دارد.

وی افزود: از ۶۵ کیلومتر مسیر آزادراه قزوین–رشت در محدوده گیلان، حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد آن دارای ناهمواری و موج‌های سطحی است که باید با برنامه‌ریزی مناسب و همکاری دستگاه‌های مسئول، بهسازی شود.

استاندار گیلان بر لزوم تأمین روشنایی، نصب نیوجرسی‌های بتنی و رفع نقاط پرخطر مسیر تأکید کرد و گفت: این اقدامات به شکل مستقیم در افزایش ایمنی و رضایت کاربران جاده تأثیرگذار است.

 بخشی از عوارض آزادراه رشت- قروین باید صرف رفاه و ایمنی مسافران شود.

۲۰درصد از مسیر جاده رشت _ قزوین نیازمند بهسازی است

 حق‌شناس در ادامه با تأکید بر استفاده هدفمند از درآمد‌های آزادراهی اظهار داشت: بخشی از عوارض دریافتی از خودرو‌ها و مجتمع‌های خدماتی بین‌راهی باید برای توسعه زیرساخت‌ها، تأمین روشنایی و بهسازی مسیر هزینه شود.

وی افزود: بهره‌گیری از منابع حاصل از عوارض آزادراه‌ها برای بهبود ایمنی جاده‌ها، موجب کاهش حوادث رانندگی و افزایش رضایت مسافران خواهد شد.

استاندار گیلان همچنین از احداث نمازخانه و سرویس‌های بهداشتی جدید در محدوده عوارضی امام‌زاده هاشم (ع) خبر داد و گفت: دستگاه‌های اجرایی مرتبط موظف به همکاری در اجرای این طرح هستند.

وی در پایان با اشاره به اهمیت توسعه شبکه حمل‌ونقل در رونق گردشگری و اقتصاد گیلان، تأکید کرد: ایمن‌سازی محور‌های مواصلاتی و ارتقای خدمات رفاهی از مهم‌ترین برنامه‌های مدیریت استان در حوزه راه و حمل‌ونقل است.

منبع: روابط عمومی استانداری 

برچسب ها: جاده ، بهسازی
خبرهای مرتبط
ضرورت تسریع در اتمام عملیات احداث بزرگراه بستان آباد _ سراب _نیر
خوزستان/
جاده مرگ تا پايان امسال به‌سازي مي‌شود
تعریض جاده‌های خراسان شمالی راهی برای کاهش تصادفات
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تراژدی هولناک مرگ فک‌های خزری؛ خطر انقراض جدی است
منطقه آزاد انزلی، محور ترانزیت شمال به جنوب و نقطه امید دریای خزر است
شهادت یکی از ماموران انتظامی لاهیجان در درگیری با اراذل و اوباش
ملی پوش گیلانی قهرمان مسابقات جایزه بزرگ اسنوکر کشور شد
دستگیری عامل نزاع و درگیری مسلحانه در بندرانزلی
رتبه پنجم استان گیلان در تولید مرکبات کشور
۲۰درصد از مسیر جاده رشت _ قزوین نیازمند بهسازی است
آخرین اخبار
۲۰درصد از مسیر جاده رشت _ قزوین نیازمند بهسازی است
شهادت یکی از ماموران انتظامی لاهیجان در درگیری با اراذل و اوباش
رتبه پنجم استان گیلان در تولید مرکبات کشور
دستگیری عامل نزاع و درگیری مسلحانه در بندرانزلی
ملی پوش گیلانی قهرمان مسابقات جایزه بزرگ اسنوکر کشور شد
منطقه آزاد انزلی، محور ترانزیت شمال به جنوب و نقطه امید دریای خزر است
تراژدی هولناک مرگ فک‌های خزری؛ خطر انقراض جدی است
پرستاران، قهرمانان بی ادعا
برگزاری جشنواره کشاورزی برداشت کیوی در رودسر + فیلم