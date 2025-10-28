باشگاه خبرنگاران جوان _ هادی حق‌شناس امروز (سه‌شنبه) با هدف بررسی وضعیت تردد، ایمنی مسیر و روند اجرای طرح‌های عمرانی، از آزادراه قزوین–رشت بازدید کرد.

در این بازدید که با حضور امین شعبانی مدیر عامل شرکت آزادراه قزوین- رشت و فریبرز مرادی مدیر کل راهداری استان انجام شد، استاندار گیلان بر ضرورت تسریع در تکمیل پروژه‌های عمرانی و ارتقای ایمنی مسیر تأکید کرد.

حق‌شناس با اشاره به اهمیت محور قزوین- رشت به‌عنوان مسیر ارتباطی شرق و غرب استان گفت: بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای یکی از اولویت‌های اصلی مدیریت استان است و اجرای دقیق پروژه‌های عمرانی در این بخش نقش مهمی در کاهش تصادفات و تسهیل تردد مسافران دارد.

وی افزود: از ۶۵ کیلومتر مسیر آزادراه قزوین–رشت در محدوده گیلان، حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد آن دارای ناهمواری و موج‌های سطحی است که باید با برنامه‌ریزی مناسب و همکاری دستگاه‌های مسئول، بهسازی شود.

استاندار گیلان بر لزوم تأمین روشنایی، نصب نیوجرسی‌های بتنی و رفع نقاط پرخطر مسیر تأکید کرد و گفت: این اقدامات به شکل مستقیم در افزایش ایمنی و رضایت کاربران جاده تأثیرگذار است.

بخشی از عوارض آزادراه رشت- قروین باید صرف رفاه و ایمنی مسافران شود.

حق‌شناس در ادامه با تأکید بر استفاده هدفمند از درآمد‌های آزادراهی اظهار داشت: بخشی از عوارض دریافتی از خودرو‌ها و مجتمع‌های خدماتی بین‌راهی باید برای توسعه زیرساخت‌ها، تأمین روشنایی و بهسازی مسیر هزینه شود.

وی افزود: بهره‌گیری از منابع حاصل از عوارض آزادراه‌ها برای بهبود ایمنی جاده‌ها، موجب کاهش حوادث رانندگی و افزایش رضایت مسافران خواهد شد.

استاندار گیلان همچنین از احداث نمازخانه و سرویس‌های بهداشتی جدید در محدوده عوارضی امام‌زاده هاشم (ع) خبر داد و گفت: دستگاه‌های اجرایی مرتبط موظف به همکاری در اجرای این طرح هستند.

وی در پایان با اشاره به اهمیت توسعه شبکه حمل‌ونقل در رونق گردشگری و اقتصاد گیلان، تأکید کرد: ایمن‌سازی محور‌های مواصلاتی و ارتقای خدمات رفاهی از مهم‌ترین برنامه‌های مدیریت استان در حوزه راه و حمل‌ونقل است.

منبع: روابط عمومی استانداری