باشگاه خبرنگاران جوان _ هادی حقشناس امروز (سهشنبه) با هدف بررسی وضعیت تردد، ایمنی مسیر و روند اجرای طرحهای عمرانی، از آزادراه قزوین–رشت بازدید کرد.
در این بازدید که با حضور امین شعبانی مدیر عامل شرکت آزادراه قزوین- رشت و فریبرز مرادی مدیر کل راهداری استان انجام شد، استاندار گیلان بر ضرورت تسریع در تکمیل پروژههای عمرانی و ارتقای ایمنی مسیر تأکید کرد.
حقشناس با اشاره به اهمیت محور قزوین- رشت بهعنوان مسیر ارتباطی شرق و غرب استان گفت: بهبود زیرساختهای حملونقل جادهای یکی از اولویتهای اصلی مدیریت استان است و اجرای دقیق پروژههای عمرانی در این بخش نقش مهمی در کاهش تصادفات و تسهیل تردد مسافران دارد.
وی افزود: از ۶۵ کیلومتر مسیر آزادراه قزوین–رشت در محدوده گیلان، حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد آن دارای ناهمواری و موجهای سطحی است که باید با برنامهریزی مناسب و همکاری دستگاههای مسئول، بهسازی شود.
استاندار گیلان بر لزوم تأمین روشنایی، نصب نیوجرسیهای بتنی و رفع نقاط پرخطر مسیر تأکید کرد و گفت: این اقدامات به شکل مستقیم در افزایش ایمنی و رضایت کاربران جاده تأثیرگذار است.
بخشی از عوارض آزادراه رشت- قروین باید صرف رفاه و ایمنی مسافران شود.
حقشناس در ادامه با تأکید بر استفاده هدفمند از درآمدهای آزادراهی اظهار داشت: بخشی از عوارض دریافتی از خودروها و مجتمعهای خدماتی بینراهی باید برای توسعه زیرساختها، تأمین روشنایی و بهسازی مسیر هزینه شود.
وی افزود: بهرهگیری از منابع حاصل از عوارض آزادراهها برای بهبود ایمنی جادهها، موجب کاهش حوادث رانندگی و افزایش رضایت مسافران خواهد شد.
استاندار گیلان همچنین از احداث نمازخانه و سرویسهای بهداشتی جدید در محدوده عوارضی امامزاده هاشم (ع) خبر داد و گفت: دستگاههای اجرایی مرتبط موظف به همکاری در اجرای این طرح هستند.
وی در پایان با اشاره به اهمیت توسعه شبکه حملونقل در رونق گردشگری و اقتصاد گیلان، تأکید کرد: ایمنسازی محورهای مواصلاتی و ارتقای خدمات رفاهی از مهمترین برنامههای مدیریت استان در حوزه راه و حملونقل است.
منبع: روابط عمومی استانداری