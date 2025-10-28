در راستای توسعه گردشگری و خدمات رسانی به هموطنان گرامی، قطار چهار ستاره اتوبوسی صبا در مسیر مشهد–طبس–مشهد از چهارشنبه ۷ آبان‌ماه آغاز به کار می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان _ در راستای توسعه گردشگری و خدمات رسانی به هموطنان گرامی، قطار چهار ستاره اتوبوسی صبا در مسیر مشهد–طبس–مشهد از چهارشنبه ۷ آبان‌ماه آغاز به کار می‌کند. این قطار با هدف تسهیل سفر زائران و گردشگران به شهر تاریخی و کویری طبس، هفته‌ای یک‌بار در روزهای چهارشنبه از مشهد به سمت طبس حرکت کرده و پنج‌شنبه‌ها از طبس به مقصد مشهد مراجعت می‌کند.

بر اساس برنامه‌ زمان‌بندی اعلام‌شده، حرکت قطار از ایستگاه مشهد ساعت ۲۲:۲۵ و حرکت برگشت از ایستگاه طبس ساعت ۲۱ خواهد بود.
قطار چهارستاره صبا با امکانات مطلوب رفاهی و خدمات باکیفیت، در زمره قطارهای محبوب و پرطرفدار رجا به شمار می‌رود که بلیت این قطار در مسیر یاد شده با قیمت ۴۴۹ هزار تومان از طریق پایگاه اینترنتی رجا به نشانی  www.raja.ir و سایر مراکز مجاز فروش حضوری و غیر حضوری قابل خرید کردن است.

