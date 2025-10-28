باشگاه خبرنگاران جوان ـ شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اظهار کرد: به مناسبت فرارسیدن روز ملی محیطبان ما برنامهای را در استان سمنان و در شهرستان گرمسار با حضور محیطبانان عزیز و مسئولان محترم شهرستان داشتیم.
وی افزود: در این مراسم از محیطبانان عزیز که واقعاً با وجود همه مشکلات و تنگناها با تعهد و دلسوزی و مسئولیتپذیری از مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست حفاظت و حراست میکنند قدردانی کردیم؛ همچنین در خصوص نتایج پروژه احیای گور ایرانی به عنوان پروژهای که خوشبختانه در حوزه حفظ تنوع حیات وحش موفق بوده صحبت شد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: همچنین دوستان فراز و نشیبهایی که در طول مسیر اجرای این پروژه با آن مواجه بودند را تشریح کردند.
انصاری همچنین با اشاره به موفقست پروژه احیای گور ایرانی خاطرنشان کرد: خوشبختانه در حال حاضر جمعیت خوبی از گورخر ایرانی در پارک ملی کویر داریم و میتوان گفت که وضعیت جمعیت آنها به بالاتر از ۵۰ رأس و پایداری اکولوژیکی رسیده است.
وی به چالشهای این مسیر اشاره و تصریح کرد: مسیر حفاظت کلاً در خصوص تنوع زیستی مسیر همواری نیست. ما با انواع و اقسام چالشها مواجهایم؛ بحث کمبود منابع آب، بحث دستاندازیهایی که به واسطه توسعههای انسانی میشود؛ اینها همه موجب میشود ما در خصوص گونههایی که در معرض خطر انقراض هستند با چالشها و مشکلاتی مواجه باشیم.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در پایان اظهار کرد: در عین حال همه تلاش ما معطوف به این است که انشاءالله بتوانیم با همکاری بخشهای مختلف، جوامع محلی و نهادهای مردمی، حفاظت از گونههای در معرض خطر را ارتقا بخشیم.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت