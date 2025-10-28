خسروپناه گفت: امیدواریم سازمان بهزیستی هرچه زودتر پیشنهادهای لازم را در حوزه معلولان برای بررسی ارائه کند تا این پیشنهادها را به صحن شورا ببریم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی- حجت‌الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در حاشیه جشنواره بین‌المللی  همام و در جمع خبرنگاران با قدردانی از برگزارکنندگان این رویداد و هنرمندان شرکت‌کننده گفت: در آثار هنرمندان دارای معلولیت، جلوه‌ای از اسماء جمالیه الهی دیده می‌شود و این اراده و نشاط در کار و زندگی، درسی عملی برای نوجوانان و جوانانی است که گاه دچار ناامیدی می‌شوند.

وی با بیان اینکه «هنر می‌تواند درمان باشد»، افزود: در این جشنواره مصداق کامل هنر درمانی و توان‌بخشی هنری را مشاهده می‌کنیم، ازاین‌رو ضروری است دانشکده‌های هنر در کنار رشته‌های موجود، بخش هنردرمانی را نیز مورد توجه قرار دهند.

خسروپناه در ادامه به فعالیت کمیسیون بهزیستی در شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرد و اظهار داشت: مسئولیت این کمیسیون بر عهده رئیس سازمان بهزیستی کشور است و امیدواریم هرچه زودتر پیشنهاد‌های لازم برای بررسی و تصویب در صحن شورا ارائه شود.

وی از رسانه‌ها خواست تا پیگیر اجرای مصوبات حمایتی از افراد دارای معلولیت باشند و تصریح کرد: حاکمیت و نظام حکمرانی باید حمایت از این قشر توانمند را در دستور کار خود قرار دهد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین پیشنهاد کرد مسئولان نمایشگاه در حاشیه این رویداد پای صحبت‌های هنرمندان دارای معلولیت بنشینند و از نزدیک خواسته‌ها و مشکلات آنان را بشنوند.

خسروپناه در پایان با اشاره به تعامل سازنده میان شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: این تعامل می‌تواند به رفع نواقص موجود در قوانین مرتبط با حمایت از معلولان کمک کند تا با همکاری مجلس، اصلاحات لازم در این زمینه انجام گیرد.

برچسب ها: شورای عالی فرهنگی ، سازمان بهزیستی کشور ، جامعه معلولین
خبرهای مرتبط
در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
ارائه خدمات توانبخشی و مراقبتی به سالمندان تحت پوشش سازمان بهزیستی
رئیس سازمان بهزیستی مطرح کرد؛
تلاش‌های پیشگیرانه و توانمندسازی نابینایان؛ اولویت سازمان بهزیستی در مسیر جامعه‌ای فراگیر
معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور:
تاسیس ۵۰ خانه مستقل برای فرزندان بهزیستی در دستورکار قرار گرفت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظر پزشکی قانونی درباره پرونده پژمان جمشیدی
توضیحات سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با پرونده پژمان جمشیدی/ تشریح اقدامات دستگاه قضایی در مورد بانک آینده
کشف ۱۴۵ تن برنج احتکاری
سردار رادان: نیرو‌های مسلح دیوار اقتدار ملی را مستحکم‌تر از همیشه ساخته‌اند
پرداخت هزینه‌های بیمه تکمیلی بازنشستگان الکترونیکی شد
تولید خودرو‌های ویژه معلولان در کشور ادامه دارد
اجرای طرح «سلامت اجتماعی محله‌محور» در ۲۵۰۰ مدرسه سراسر کشور
پرداخت بیش از ۲۴ همت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در ۶ ماهه نخست سال
هر دو مسیر تونل توحید امشب مسدود است
اتوبوس‌های ۱۸ و ۲۵ متری در کشور تولید نمی‌شود
آخرین اخبار
ارائه پیشنهادهای حوزه معلولان از سوی سازمان بهزیستی به شورای عالی انقلاب فرهنگی
ادعای خروج یکی از سهامداران اصلی بانک آینده از کشور کذب است
احیای موفق گور ایرانی الگویی برای حفاظت از گونه‌های در معرض خطر است
پرداخت بیش از ۲۴ همت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در ۶ ماهه نخست سال
آمار بالای وقوع حوادث گازی در تهران + فیلم
خطر لوازم برقی نامناسب در منازل + فیلم
تولید خودرو‌های ویژه معلولان در کشور ادامه دارد
هر دو مسیر تونل توحید امشب مسدود است
کشف ۱۴۵ تن برنج احتکاری
نظر پزشکی قانونی درباره پرونده پژمان جمشیدی
اتوبوس‌های ۱۸ و ۲۵ متری در کشور تولید نمی‌شود
سردار رادان: نیرو‌های مسلح دیوار اقتدار ملی را مستحکم‌تر از همیشه ساخته‌اند
سهم ۳ درصدی شستا در تولید ناخالصی کشور/ شستا زیان‌ده نیست
همایش توسعه سلامت اجتماعی شهروندان تهران برگزار می شود
پرداخت هزینه‌های بیمه تکمیلی بازنشستگان الکترونیکی شد
توضیحات سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با پرونده پژمان جمشیدی/ تشریح اقدامات دستگاه قضایی در مورد بانک آینده
اجرای بیش از ۳۰ هزار طرح اشتغال‌زایی در مناطق محروم توسط ستاد اجرایی فرمان امام
شأن شورای شهر نظارت است، نه حمایت حزبی
بیش از ۵ هزار دانش آموز معلول از خدمات حمل‌ونقل رایگان بهره‌مند هستند
نقد عملکرد مدیریت شهری باید مستند باشد، نه سیاه‌نمایی
تشکیل بنیاد تعاون در قوه قضاییه
اجرای طرح «سلامت اجتماعی محله‌محور» در ۲۵۰۰ مدرسه سراسر کشور
تأکید معاون سیاسی فرمانداری تهران بر نقش محوری احزاب در انتخابات شورای شهر
فرماندار تهران: ایجاد اشتغال و حمایت از مشاغل خانگی، گام مؤثر در افزایش رضایتمندی مردم است
رفع مشکل شماره‌گذاری ۹۴۴۱ دستگاه خودروی نیسان با پیگیری دادستانی تهران
ناگفته‌های پرونده سوپراستار/ گفت‏‌وگو با شاکی پرونده «پژمان جمشیدی»
ترافیک صبحگاهی در ۲ بزرگراه شهید حکیم و سلیمانی پرحجم و سنگین است
ثبت ۲۰۰ هزار تخلف رانندگی توسط دوربین‌های «رادارگان» در تهران
تهران از ابتدای سال ۹۸ روز هوای آلوده داشته است
اعلام زمان برگزاری آزمون جذب عمومی تصدی منصب قضا سال ۱۴۰۴