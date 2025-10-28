خسروپناه گفت: امیدواریم سازمان بهزیستی هرچه زودتر پیشنهادهای لازم را در حوزه معلولان برای بررسی ارائه کند تا این پیشنهادها را به صحن شورا ببریم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی- حجتالاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در حاشیه جشنواره بینالمللی همام و در جمع خبرنگاران با قدردانی از برگزارکنندگان این رویداد و هنرمندان شرکتکننده گفت: در آثار هنرمندان دارای معلولیت، جلوهای از اسماء جمالیه الهی دیده میشود و این اراده و نشاط در کار و زندگی، درسی عملی برای نوجوانان و جوانانی است که گاه دچار ناامیدی میشوند.
وی با بیان اینکه «هنر میتواند درمان باشد»، افزود: در این جشنواره مصداق کامل هنر درمانی و توانبخشی هنری را مشاهده میکنیم، ازاینرو ضروری است دانشکدههای هنر در کنار رشتههای موجود، بخش هنردرمانی را نیز مورد توجه قرار دهند.
خسروپناه در ادامه به فعالیت کمیسیون بهزیستی در شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرد و اظهار داشت: مسئولیت این کمیسیون بر عهده رئیس سازمان بهزیستی کشور است و امیدواریم هرچه زودتر پیشنهادهای لازم برای بررسی و تصویب در صحن شورا ارائه شود.
وی از رسانهها خواست تا پیگیر اجرای مصوبات حمایتی از افراد دارای معلولیت باشند و تصریح کرد: حاکمیت و نظام حکمرانی باید حمایت از این قشر توانمند را در دستور کار خود قرار دهد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین پیشنهاد کرد مسئولان نمایشگاه در حاشیه این رویداد پای صحبتهای هنرمندان دارای معلولیت بنشینند و از نزدیک خواستهها و مشکلات آنان را بشنوند.
خسروپناه در پایان با اشاره به تعامل سازنده میان شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: این تعامل میتواند به رفع نواقص موجود در قوانین مرتبط با حمایت از معلولان کمک کند تا با همکاری مجلس، اصلاحات لازم در این زمینه انجام گیرد.