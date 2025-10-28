باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - یک مقام آمریکایی به الجزیره گفت که علیرغم تهدیدهای اسرائیل برای حمله به غزه پس از ادعای نقض آتشبس، آتشبس همچنان پابرجاست. این مقام میگوید طرح صلح رئیس جمهور آمریکا، دونالد ترامپ با چالشهای زیادی روبهرو است، اما دولت معتقد است که این طرح همچنان به نتیجه خواهد رسید.
این مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود، گفت: «توافق آتشبس در غزه همچنان پابرجاست و ما همچنان برای اجرای طرح صلح رئیس جمهور ترامپ تلاش میکنیم. گذار به صلح دائمی در غزه پس از دو سال درگیری در نوار غزه، کاری دشوار است.»
یکی از ادعاهای اسرائیل برای نقض آتش بس، مدت زمانی است که حماس برای بازگرداندن اجساد اسرای اسرائیلی صرف میکند.
این مقام اذعان کرد: «یافتن اجساد گروگانهای اسرائیلی در غزه دشوار، چالشبرانگیز و زمانبر است. مرکز هماهنگی غیرنظامی-نظامی نقش حیاتی در آوردن تیمهای فنی مصری به غزه برای بازیابی اجساد ایفا کرد.»
وی افزود: «طرح صلح برای غزه با چالشهایی روبهرو خواهد بود و دولت ایالات متحده تلاشهای زیادی برای پیشرفت در آن انجام میدهد. ما تا زمانی که ثبات در غزه برقرار نشود و انتقال به حکومت غیرنظامی محقق نشود و پیشرفت ملموسی به سوی صلح حاصل نشود، راضی نخواهیم شد.»
در همین حال آکسیوس هم به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که واشنگتن هیچ گونه نقض توافقی از سوی حماس ندیده است که پاسخ اسرائیل را توجیه کند. واشنگتن همچنین از اسرائیل خواسته است که اقداماتی انجام ندهد که میتواند آتشبس را به آستانه فروپاشی برساند.
منبع: الجزیره