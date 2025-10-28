باشگاه خبرنگاران جوان ـ مرحله پیش ثبت نام حج تمتع ۱۴۰۵ در حالی برای اولویت‌های اعلامی در سامانه حج من به آدرس my.haj.ir آغاز شده که همه این افراد قبل بعد از بروز رسانی اطلاعات خود، می‌بایست موارد مربوط به استطاعت جسمی را کاملا مطالعه و سپس نسبت به پرداخت علی الحساب و سایر مراحل اقدام نمایند.

در این میان بعد از مرحله پیش ثبت نام، روند معاینات پزشکی آغاز خواهد شد که در صورت عدم تایید آن که جزو یکی از وجوبات حج تمتع محسوب می‌شود، ثبت نام کننده از رفتن به مرحله بعد که انتخاب کاروان و سایر موارد است باز می‌ماند و وجوه واریز شده عودت خواهد یافت؛ بنابراین توصیه جدی می‌شود حتما موارد مهم مربوط به استطاعت جسمی مورد مطالعه قرار گیرد.

بر روی سامانه پیش ثبت نام چه مواردی آمده که در ذیل به شاخص‌هایی که موجب عدم استطاعت جسمی می‌شود، اشاره خواهد شد؟

(موارد زمان دار ذکر شده ذیل از تاریخ اعزام به عربستان منع مطلق محسوب می‌شود)

۱) دیابت

آزمایش HbA۱c با مقدار بالاتر از ۸/۵ (در صورت کنترل بیماری و کاهش عدد تا زمان انجام معاینات با تأیید پزشک کمیسیون بلامانع است)

حملات افت قند خون متعدد (بیش از دوبار در هفته)

دیابت همراه با دیالیز

زخم پای دیابتی فعال

۲) قلبـــی

سابقه سکته قلبی در ۶ ماه گذشته (ملاک زمان اعزام است)

جراحی قلب باز طی شش ماه گذشته (ملاک زمان اعزام است)

تعویض دریچه طی شش ماه گذشته (ملاک زمان اعزام است)

تعبیه دستگاه­های قلبی در سه ماه گذشته (باتری قلب یا بالن و استنت قلبی)

هرگونه نارسایی قلبی شدید که توانایی فعالیت روزانه را نداشته باشد.

ضربان قلب کمتر از ۶۰ و یا بیشتر از ۱۰۰ تا در دقیقه به جز ورزشکاران

فشار خون کنترل نشده (افزایش یا کاهش)

سابقه بیماری‌های قلبی مادرزادی (با بررسی و نظر پزشک کمیسیون ممکن است مورد تایید قرار گیرد)

۳) بیماری‌های مغز و اعصاب

مصرف دارو‌های سرکوب کننده سیستم ایمنی در سه ماه گذشته (با بررسی و نظر پزشک کمیسیون ممکن است مورد تایید قرار گیرد)

سکته مغزی در شش ماه اخیر

مبتلایان به MS در صورتی که بیماری کنترل نشده داشته باشند

افراد دچار بی اختیاری ادرار یا مدفوع به هر دلیل

افراد فاقد توانایی حرکت به طور مستقل و بدون کمک (منظور بیماران وابسته به صندلی چرخ دار است. تنها این موارد در شرایط خاص و تسهیلات لازم از جمله همراه کارآمد و تایید کمیسیون پزشکی قابل اعزام می‌باشند).

ابتلا به صرع که در ماه اخیر بیش از سه حمله داشته است.

عقب ماندگی ذهنی متوسط و شدید

افراد دارای سابقه اختلال روان پریشی (سایکوزیس)

اختلال حاد و جدید روان پزشکی (افسردگی، انواع اضطراب، اختلال دوقطبی) (با بررسی و نظر پزشک کمیسیون ممکن است مورد تایید قرار گیرد)

اختلال وسواس جبری شدید (با بررسی و نظر پزشک کمیسیون ممکن است مورد تایید قرار گیرد)

بیماران دچار سوء مصرف مواد مخدر (در صورت ترک و حداقل دو آزمایش منفی از سه ماه قبل از سفر و نظر پزشک کمیسیون ممکن است مورد تایید قرار گیرد)

۴) بیماری­های کلیه و مجاری ادراری

بیماران نیازمند به دیالیز در صورتی که هر بیماری زمینه‌ای دیگری داشته باشند

مبتلایان به نارسایی مزمن کلیه پیشرفته (با بررسی و نظر پزشک کمیسیون ممکن است مورد تایید قرار گیرد)

سابقه پیوند کلیه در کمتر از یک سال گذشته (ملاک تاریخ اعزام است)

پیوند کلیه بیش از یکسال گذشته که کراتینین بالا بوده و عملکرد کلیه قابل قبول نیست (با بررسی و نظر پزشک کمیسیون ممکن است مورد تایید قرار گیرد).

۵) بیماری‌های گوارشی و کبدی

شش ماه اول بعد از پیوند یا پس زدگی پیوند در دو ماه گذشته

سیروز کبد درجه دو به بالا (با بررسی و نظر پزشک کمیسیون ممکن است مورد تایید قرار گیرد)

هپاتیت فعال

سابقه بستری در بیمارستان به دلیل خونریزی گوارشی در طی دو ماه گذشته (با بررسی و نظر پزشک کمیسیون ممکن است مورد تایید قرار گیرد)

جراحی سرطان‌های حفره شکمی در شش ماه اخیر

سایر جراحی‌های شکم طی دو ماه اخیر

۶) سایر موارد

هرگونه ابتلا به سرطان فعال و تحت شیمی درمانی یا رادیوتراپی تا یکسال بعد از کنترل و عدم عود

خانم­‌های باردار تا شش ماه پس از زایمان (با بررسی و نظر پزشک کمیسیون ممکن است مورد تایید قرار گیرد)

بیمارانی که به هر علت روزانه ۳۰ میلی گرم یا بیشتر پردنیزولون و یا مشابه آن را دریافت می­کنند.

بیمارانی که به هر علت داروی سرکوب کننده ایمنی دریافت می‌کنند. (با بررسی و نظر پزشک کمیسیون ممکن است مورد تایید قرار گیرد)

اندکس توده بدنی مساوی ۳۵ و بالاتر (کاهش وزن برای رسیدن به BMI مطلوب باید از چند ماه قبل شروع شود و در یک ماه قبل از سفر بیش از ۵ درصد وزن کم نشده باشد.)

اندکس توده بدنی اگر بین ۳۰ تا ۳۵ در صورتیکه همراه با یکی از موارد دیابت کنترل نشده، مشکلات تنفسی و بیماری‌های عضلانی و حرکتی باشد.

آسم کنترل نشده

بیماری‌های عفونی فعال

منبع: پایگاه اطلاع رسانی حج و زیارت