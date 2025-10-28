صبحانه یکی از مهمترین وعده‌های غذایی انسان است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ در این ویدیو  روح‌الله شعرا، پزشک و متخصص طب ایرانی در مورد اهمیت خوردن صبحانه و پیاده روی و تاثیر آن در سلامتی افراد صحبت می‌کند که آن را در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: وعده صبحانه ، خورد و خوراک ، درمان بیماری
خبرهای مرتبط
حبوباتی که برای وعده صبحانه مناسب هستند + فیلم
هشدار وزارت بهداشت در خصوص عادی‌سازی مصرف مواد مخدر در شبکه نمایش خانگی
عوارض جدی نخوردن صبحانه + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اطلاعیه اعلام اسامی پذیرفته‌شدگان رشته‌های مختلف تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی امام صادق (ع) در آزمون سراسری سال ۱۴۰۴
گسترش همکاری‌های ایران و عربستان در حوزه‌های سلامت، دارو و تجهیزات پزشکی
اختصاص ۲۲۰ میلیارد تومان برای توسعه فعالیت‌های پژوهشی باشگاه دانش‌پژوهان جوان
برنامه‌های تبیینی متناسب با ذائقه نسل جدید تدوین می‌شود
هشدار درباره افزایش موارد مسمومیت با متانول و الکل
ثبت‌نام بیش از ۲۰ هزار داوطلب آزمون دکتری در دو روز
مصرف بیش از حد ویتامین C خطر تشکیل سنگ کلیه را افزایش می‌دهد
تربیت نیروی انسانی متخصص، پیش شرط توسعه زیست‌بوم دانش‌بنیان
اهمیت فناوری در افزایش بهره‌وری آموزش عالی است
پیشگیری از آسیب‌های بینایی در برنامه سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی
آخرین اخبار
رونمایی وان‌پلاس از گوشی جدید خود با فناوری پیشرفته و شارژ فوق‌العاده سریع
کشف یک نشانگر زیستی برای پیری تسریع‌شده مغز
راه‌اندازی دانشنامه آنلاین ماسک برای رقابت با ویکی پدیا
هشدار دانشمندان در مورد افزودن موز به اسموتی‌ها
سهم علم و فناوری از تولید ناخالص داخلی نیاز به افزایش دارد
برنامه‌های تبیینی متناسب با ذائقه نسل جدید تدوین می‌شود
اطلاعیه اعلام اسامی پذیرفته‌شدگان رشته‌های مختلف تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی امام صادق (ع) در آزمون سراسری سال ۱۴۰۴
تربیت نیروی انسانی متخصص، پیش شرط توسعه زیست‌بوم دانش‌بنیان
ثبت‌نام بیش از ۲۰ هزار داوطلب آزمون دکتری در دو روز
هشدار درباره افزایش موارد مسمومیت با متانول و الکل
اختصاص ۲۲۰ میلیارد تومان برای توسعه فعالیت‌های پژوهشی باشگاه دانش‌پژوهان جوان
پیشگیری از آسیب‌های بینایی در برنامه سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی
اهمیت فناوری در افزایش بهره‌وری آموزش عالی است
مصرف بیش از حد ویتامین C خطر تشکیل سنگ کلیه را افزایش می‌دهد
گسترش همکاری‌های ایران و عربستان در حوزه‌های سلامت، دارو و تجهیزات پزشکی
عفونت ادراری در کودکان؛ زنگ خطری جدی برای سلامت کلیه‌ها
چالش‌های تأمین منابع مالی ارز دارو
مرزهای جغرافیایی در سایه فناوری‌های نوین؛ ایران در مسیر دهکده جهانی دیجیتال + فیلم
لزوم داشتن آگاهی‌های اولیه در برابر بروز تشنج برای اطرافیان + فیلم