رئیس المپیک فناوری گفت: المپیک فناوری، تنها میدان سنجش مهارت‌های فناورانه نیست، بلکه مسیری تازه برای شناسایی استعدادها است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - دومین دوره المپیک فناوری، به میزبانی پارک فناوری پردیس و با حضور بیش از ۱۲ هزار شرکت‌کننده از شصت کشور جهان برگزار شد.

این رویداد که به یکی از بزرگ‌ترین گردهمایی‌های فناورانه در ایران و منطقه تبدیل شده، فرصتی فراهم می‌آورد تا استعداد‌های برتر در حوزه‌های کلیدی همچون برنامه‌نویسی، هوش مصنوعی، امنیت سایبری، ربات جنگجو، پهپاد و اینترنت اشیاء رقابت کنند.

مصطفی جباری‌پور، معاون توسعه نوآوری پارک فناوری پردیس و رئیس المپیک فناوری گفت: هدف این رقابت‌ها تنها ارزیابی مهارت‌های فنی نیست، بلکه ایجاد جریان‌سازی و انگیزش برای جوانان جهت ورود به عرصه‌های نوآورانه و فناورانه کشور است.

جباری‌پور همچنین افزود:  این المپیک می‌تواند نقطه عطفی در شناسایی استعداد‌های فناورانه باشد، چراکه با توجه به تحولات سریع در فناوری‌های نوین، نیاز به نیروی انسانی متخصص و با مهارت‌های بالا بیش از پیش احساس می‌شود. او توضیح داد که در این دوره از رقابت‌ها، علاوه بر شرکت‌کنندگان داخلی، شرکت‌های خارجی از کشور‌های مختلف نیز حضور داشتند و این امر سطح رقابت را به طور چشمگیری بالا برده است.

پیوند استعداد‌ها با شرکت‌های دانش‌بنیان

وی افزود: بخش دیگری از المپیک فناوری به ایستگاه‌های کاری اختصاص یافته است که در آن شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان می‌توانند به جذب نیرو‌های متخصص و جوان بپردازند. این بخش از رویداد فرصتی مناسب برای ارتباط مستقیم بین شرکت‌ها و استعداد‌های جوان فراهم می‌آورد تا بتوانند نیرو‌های خود را متناسب با نیاز‌های روز بازار استخدام کنند.

جباری‌پور همچنین بیان کرد که این رویداد نه تنها فرصت‌هایی برای شناسایی استعداد‌ها ایجاد می‌کند، بلکه امکان اشتغال جوانان مستعد را در شرکت‌های دانش‌بنیان و سایر بخش‌های فناوری فراهم می‌سازد.

او با اشاره به نیاز کشور به سرمایه انسانی متخصص در زمینه‌های فناوری‌های پیشرفته، ادامه داد که این رقابت‌ها کمک می‌کند تا افراد با مهارت‌های برتر، شانس خود را برای حضور در زیست‌بوم نوآوری ایران و پیوستن به اکوسیستم‌های فناورانه کشور پیدا کنند. در کنار این، پارک فناوری پردیس برنامه‌ریزی کرده تا با برگزاری نمایشگاه‌های شغلی و معرفی رزومه شرکت‌کنندگان، زمینه جذب این استعداد‌ها را فراهم آورد.

 جباری‌پور تأکید کرد: این رویداد به نوعی فرصتی برای پیوستن استعداد‌ها به شرکت‌های دانش‌بنیان است. او از برگزاری برنامه‌های توانمندسازی در زمینه مهارت‌های نرم مانند مهارت‌های کار تیمی و ارتباطات نیز خبر داد که به تقویت ظرفیت‌های جوانان در کار تیمی و حرفه‌ای کمک خواهد کرد.

چشم‌انداز بین‌المللی المپیک فناوری

به گفته جباری‌پور، این رویداد نه تنها به عنوان یک رقابت ملی، بلکه به عنوان یک پلتفرم بین‌المللی برای گسترش همکاری‌های فناورانه و اشتغال در سطح جهانی نیز شناخته می‌شود.

وی ادامه داد: برگزاری المپیک فناوری در مقیاس جهانی موجب ایجاد ارتباطات بین‌المللی و تبادل دانش و تجربه میان جوانان ایرانی و سایر کشور‌ها خواهد شد.

معاون توسعه نوآوری پارک فناوری پردیس و رئیس المپیک فناوری در پایان گفت: با توجه به استقبال گسترده از این رقابت‌ها و افزایش مشارکت کشور‌های مختلف، به نظر می‌رسد که المپیک فناوری نه تنها در تقویت نوآوری‌های داخلی موثر باشد، بلکه به پیوند بین‌المللی فناوری ایران با دیگر کشور‌های پیشرفته کمک کند و در نهایت موجب رشد و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و اشتغال پایدار در کشور شود.

تبادل نظر
