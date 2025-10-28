باشگاه خبرنگاران جوان - علی لاریجانی امروز -سه‌شنبه ۶ آبان- در دیدار سید محسن نقوی وزیر کشور پاکستان، بر اهمیت موقعیت ژئوپلیتیکی ایران و پاکستان در معادلات منطقه‌ای تاکید کرد.

وی با اشاره به پیمان راهبردی اخیر میان پاکستان و عربستان سعودی، این توافق را «گامی هوشمندانه و مثبت در برابر تهدیدات مشترک» توصیف کرد و افزود: منطقه امروز با دشمنان و چالش‌های مشترکی مواجه است و پاسخ به این تهدیدات نیازمند اقدامات ملموس، هماهنگ و همه‌جانبه میان کشور‌های مسلمان است.

مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین بر ضرورت تعمیق همکاری‌ها در حوزه‌های امنیتی، دفاعی، سیاسی و به‌ویژه اقتصادی تأکید کرد و از مواضع دولت پاکستان در جریان جنگ ۱۲ روزه ایران و رژیم صهیونیستی قدردانی نمود و آن را نشانه‌ای از درک مشترک نسبت به واقعیات راهبردی منطقه دانست.

وزیر کشور پاکستان نیز در این دیدار با تأکید بر پیوند‌های ریشه‌دار تاریخی، فرهنگی و امنیتی میان دو ملت گفت: ایران برای پاکستان کشوری دوست، برادر و شریک است. اسلام‌آباد خواهان ایرانی قوی، با ثبات و پیشرو است.

در پایان این گفت‌و‌گو، طرفین با بررسی آخرین تحولات منطقه، بر ضرورت افزایش هماهنگی‌های راهبردی و تکیه بر راه‌حل‌های سیاسی و دیپلماتیک برای حل و فصل مسائل منطقه‌ای و امنیتی تأکید کردند.

همچنین افزایش سطح مبادلات تجاری و تقویت تعاملات اقتصادی دو کشور از دیگر محور‌های این دیدار بود.