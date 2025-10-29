عضو شورای ملی زعفران گفت: ایران با ۱۲۰ هزارهکتار سطح زیرکشت، قادر به تامین کل زعفران دنیاست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - علی حسینی عضو شورای ملی زعفران گفت: در حال حاضر با تولید بیش از ۹۰ درصد زعفران دنیا بزرگترین تولیدکننده هستیم و اقلیم ما و مناطق جغرافیای زعفران کاری بهترین تولیدکننده زعفران هستیم، هرچند عملکرد ما ایده آل نیست.

به گفته وی، بنابر آمار عملکرد تولید زعفران بالا نیست به طوریکه به رغم پتانسیل و عملکرد ۱۰ تن زعفران در هر هکتار در برخی مناطق زعفران کاری، اما ۳ تا ۴ تن برداشت می کنیم که این امر ضعف آموزشی را نشان می دهد که انتظار می رود در آینده مرتفع شود‌.

حسینی ادامه داد: بیش از ۱۲۰ هزارهکتار سطح زیرکشت زعفران کشور است که براین اساس قادر به تامین کل زعفران دنیا را داریم و خوشبختانه سالهاست این ویژگی را توانستیم حفظ کنیم.

عضو شورای ملی زعفران با بیان اینکه زعفران به عنوان فرآورده ملی مورد توجه کشور است، افزود: با توجه به پتانسیل بالای تولید زعفران در کشور باید بهترین استفاده را داشته باشیم تا ارزش افزوده واقعی به کشور بازگردد.

وی گفت: بخش اعظم ارزش افزوده زعفران به جیب کشاورزان بر نمی گردد، از این رو باید کاری کنیم که تعداد دلالان را کاهش دهیم که متاسفانه طی سال های اخیر به جای توجه به این موضوع، عرضه محصول را به بورس بردیم، درحالیکه اگر مووضوع و مراکز عرضه در قطب های تولید ایجاد کنیم امید کشاورزان به افزایش کیفیت و تولید بیشتر خواهد شد که متولیان امر باید این امر مهم را مورد توجه قرار دهند.

برچسب ها: تولید زعفران ، قیمت زعفران ، صادرات زعفران
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۵ ۰۷ آبان ۱۴۰۴
ایران قادر به تامین کل زعفران دنیاست
trx








ایران قادر به تامین کل زعفران دنیاست این فقط تو خبر نوشته می شه چون همه کشور ها با ما رابطه ندارن
۰
۰
پاسخ دادن
