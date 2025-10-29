رئیس شورای تامین کنندگان دام گفت: براساس آمار سالانه ۲۰ تا ۲۵ درصد کسری نیاز گوشت از طریق واردات تامین می‌شود تا خلا بازار پر شود.

 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - منصور پوریان رئیس شورای تامین کنندگان دام با بیان اینکه واردات گوشت برای تنظیم بازار در حال انجام است، گفت: بخشی از واردات گوشت در میادین و بخش دیگر شرکت های بسته بندی عرضه می شود، اما با این وجود شاهد قیمت های بالای گوشت در سطح بازار هستیم.

به گفته وی، طی روزهای گذشته شاهد کاهش تقاضا برای دام زنده بودیم که این امر‌نشان می دهد واردات فضا و شکاف بازار را پر می کند، از این رو میزان واردات در کاهش قیمت ها می تواند اثر گذار باشد.

پوریان ادامه داد: در برخی فصول با کاهش عرضه روبرو هستیم، اما کسری ها همیشه نیست و به عبارتی نیاز کسری ما به واردات ۲۰ درصد است.

رئیس شورای تامین کنندگان دام با بیان اینکه واردات گوشت در تنظیم بازار و جلوگیری از تنش بازار موثر است، افزود: براساس آمار سالانه ۲۰ تا ۲۵ درصد کسری نیاز گوشت از طریق واردات تامین می شود تا خلا بازار پر شود. از طرفی واردات دام های پایه پروار می تواند کمک کننده تولید باشد و از واردات گوشت صرفه بیشتری دارد‌.

به گفته وی، اگر پرواربندی داخل قدرتمند شود، علاوه بر خودکفایی در تولید داخل صادرکننده خواهیم بود.

پوریان گفت: اگر واردات گوشت گرم و منجمد به خوبی تامین شود، در بازار اثر خوبی خواهد گذاشت. گفتنی است در حال حاضر عرضه دام مناسب است به طوریکه قیمت هرکیلو دام سبک و سنگین در محدوده ۳۲۰ تا ۳۲۵ هزارتومان است.

برچسب ها: واردات گوشت ، قیمت گوشت ، قیمت دام
خبرهای مرتبط
واردات ماهانه گوشت گرم و منجمد به ۵ هزارتن رسید
قیمت گوشت‌های وارداتی گرم و منجمد اعلام شد
توزیع روزانه ۲۰۰ تن گوشت گرم در فروشگاه‌های زنجیره‌ای
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سهم وام مسکن از تسهیلات همچنان زیر خط فقر/ مقاومت بانک‌ها تا کی ادامه می‌یابد؟
مکانیسم ماشه چه تأثیری در تجارت خارجی کشور خواهد گذاشت؟
فهرست شرکت‌های مجاز واردات بنزین سوپر اعلام شد/ عرضه بنزین سوپر تنها از طریق بورس انرژی امکان‌پذیر است
قیمت هرکیلو شکر برای مصرف کننده به ۵۹ هزارتومان رسید
ایران قادر به تامین کل زعفران دنیاست
باغداران در برداشت میوه تعجیل کنند
قیمت هرکیلو دام به ۳۲۰ هزارتومان رسید
آخرین اخبار
قیمت هرکیلو دام به ۳۲۰ هزارتومان رسید
باغداران در برداشت میوه تعجیل کنند
فهرست شرکت‌های مجاز واردات بنزین سوپر اعلام شد/ عرضه بنزین سوپر تنها از طریق بورس انرژی امکان‌پذیر است
ایران قادر به تامین کل زعفران دنیاست
قیمت هرکیلو شکر برای مصرف کننده به ۵۹ هزارتومان رسید
مکانیسم ماشه چه تأثیری در تجارت خارجی کشور خواهد گذاشت؟
سهم وام مسکن از تسهیلات همچنان زیر خط فقر/ مقاومت بانک‌ها تا کی ادامه می‌یابد؟
کاهش محسوس دمای هوا در نواحی شمال کشور
برقراری عدالت مالیاتی در مناطق محروم از طریق طرح نشاندار کردن مالیات
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۶ آبان ماه
طی روز‌های آتی نهاده مورد نیاز تولیدکنندگان تامین می‌شود
نظام جدید قیمت‌گذاری گاز اعلام شد
ترخیص بخشی از نهاده‌های دامی از ۷ مهر ماه
اولین هواپیمای تولید داخل پرواز کرد
مرکز آمار ایران تورم مهرماه را اعلام کرد
الزامات ناظر بر افتتاح حساب شرکت‌های در شرف تاسیس به شبکه بانکی ابلاغ شد
در حال حاضر حدود ۱۰ مگاوات پنل خورشیدی در ادارات مختلف شهر نصب شده است+ فیلم
ذخایر گوشت قرمز و مرغ مطلوب است
افزایش ۸ میلیون لیتری مصرف بنزین روزانه / ظرفیت تولید به ۱۱۴ میلیون لیتر رسید
استقرار نظام مالیاتی هوشمند از طریق صدور صورت حساب الکترونیکی
محدودسازی برق مشترکان بدمصرف با کنتور هوشمند+ فیلم
اکثر مخازن نیروگاه‌ها پُر است/ افزایش ۶.۵ درصدی مصرف بنزین در مهر
ثبت روزانه ۳ تا ۴ هزار قرارداد اجاره از طریق سامانه خودنویس
برنامه‌ ریزی برای ساخت ۳ هزار مگاوات ذخیره ساز
پشتیبانی امور دام تولید را معطل تامین نهاده نمی‌گذارد
۱۵۳ همت وام ازدواج و فرزندآوری توسط شبکه بانکی پرداخت شد
نیروگاهی اتمی در حال توسعه/ رشد مصرف برق تهدید نیست یک فرصت است
۶۰۰ هزار دستگاه ماینر به شکل غیرمجاز در کشور فعال است
کاهش ۴۰ میلیون تومانی آیفون ۱۷ پرومکس /هیچ برندی از تلفن‌های همراه در ایران نمایندگی ندارد
تحقق صرفه‌جویی ۵ درصدی انرژی در تهران برای نخستین‌بار