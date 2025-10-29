باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - منصور پوریان رئیس شورای تامین کنندگان دام با بیان اینکه واردات گوشت برای تنظیم بازار در حال انجام است، گفت: بخشی از واردات گوشت در میادین و بخش دیگر شرکت های بسته بندی عرضه می شود، اما با این وجود شاهد قیمت های بالای گوشت در سطح بازار هستیم.

به گفته وی، طی روزهای گذشته شاهد کاهش تقاضا برای دام زنده بودیم که این امر‌نشان می دهد واردات فضا و شکاف بازار را پر می کند، از این رو میزان واردات در کاهش قیمت ها می تواند اثر گذار باشد.

پوریان ادامه داد: در برخی فصول با کاهش عرضه روبرو هستیم، اما کسری ها همیشه نیست و به عبارتی نیاز کسری ما به واردات ۲۰ درصد است.

رئیس شورای تامین کنندگان دام با بیان اینکه واردات گوشت در تنظیم بازار و جلوگیری از تنش بازار موثر است، افزود: براساس آمار سالانه ۲۰ تا ۲۵ درصد کسری نیاز گوشت از طریق واردات تامین می شود تا خلا بازار پر شود. از طرفی واردات دام های پایه پروار می تواند کمک کننده تولید باشد و از واردات گوشت صرفه بیشتری دارد‌.

به گفته وی، اگر پرواربندی داخل قدرتمند شود، علاوه بر خودکفایی در تولید داخل صادرکننده خواهیم بود.

پوریان گفت: اگر واردات گوشت گرم و منجمد به خوبی تامین شود، در بازار اثر خوبی خواهد گذاشت. گفتنی است در حال حاضر عرضه دام مناسب است به طوریکه قیمت هرکیلو دام سبک و سنگین در محدوده ۳۲۰ تا ۳۲۵ هزارتومان است.