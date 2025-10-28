هستی صدیقی وزنه بردار تیم ملی دختران در آخرین ساعات مسابقات روز سه شنبه بازی‌های آسیایی بحرین، با مهار وزنه ۱۰۵ کیلوگرم صاحب مدال برنز دوضرب دسته ۶۳ کیلوگرم شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ در ادامه مسابقات بازی‌های آسیایی جوانان بحرین، هست صدیقی وزنه‌بردار دسته ۶۳ کیلوگرم کشورمان روی تخته رفت.

صدیقی در تلاش اول دوضرب موفق به مهار وزنه ۱۰۴ نشده بود، در تلاش زیر وزنه ۱۰۵ ایستاد و با مهار این وزنه مدال برنز خود را در اولین تجربه بین‌المللی اش در سطح رقابت‌های وزنه‌برداری به دست آورد.

صدیقی در تلاش سوم برای مهار وزنه ۱۰۷ هم بروی تخته آمد، اما نتوانست این وزنه را به ثبت برساند.

او در این دسته وزنه در یکضرب هم با مهار وزنه ۷۸ کیلوگرم در جایگاه پنجم ایستاد.

در این دسته وزنی زو از چین هر دو مدال طلای یکضرب و دوضرب را با ثبت رکورد‌های ۹۵ و ۱۱۱ کسب کرد و هر دو مدال نقره به نماینده قزاقستان رسید که وزنه‌های ۹۴ و ۱۰۸ را بالای سر برده بود.

 

برچسب ها: وزنه بردار ، بازی‌های آسیایی
خبرهای مرتبط
قربانی هم به برنز بسنده کرد
اولین برد پسران زیر ۱۷ سال هندبال ایران در مسابقات قهرمانی جهان
کسب ۲ مدال طلا، یک نقره و یک برنز در چهار وزن نخست توسط آزادکاران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظر نهایی فوق تخصص مغز در خصوص صابر کاظمی: تشخیص من برق گرفتگی نیست
دختران هندبال ایران قهرمان شدند
نتایج ایران در روز ششم بازی‌های آسیایی بحرین/ مدال تاریخی بوکس دختران
واکنش سازمان لیگ فوتبال به چاقوکشی و استفاده از گاز اشک‌آور در لیگ پایه
بازگشت ورزشگاه امام رضا (ع) با یک دیدار در جام حذفی
از چالش جدید اوسمار تا سرمربی جدید یوونتوس + فیلم
اعلام اسامی محرومان هفته نهم لیگ برتر
رسوایی تاریخی در فوتبال ترکیه؛ بیش از ۱۵۰ داور در شرط‌بندی فعال بوده‌اند
اسپالتی در یک قدمی نیمکت یوونتوس
AFC استقلال را نقره‌داغ کرد؛ محرومیت و جریمه برای سه بازیکن
آخرین اخبار
دختر وزنه‌بردار ایران به مدال برنز رسید
صعود سخت الهلال در جام حذفی عربستان
قربانی هم به برنز بسنده کرد
کسب ۲ مدال طلا، یک نقره و یک برنز در چهار وزن نخست توسط آزادکاران
اولین برد پسران زیر ۱۷ سال هندبال ایران در مسابقات قهرمانی جهان
سید طا‌ها هاشمی به مدال برنز رسید
غرامت ۳۰ میلیون یورویی یوونتوس به موتا و تودور؛ اسپالتی راهی تورین می‌شود
بازی‌های آسیایی جوانان؛ پسران فوتسال ایران فینالیست شدند
نگاهی به عملکرد دختران جوان ایران در مسابقات آسیایی + فیلم
AFC استقلال را نقره‌داغ کرد؛ محرومیت و جریمه برای سه بازیکن
دختران هندبال ایران قهرمان شدند
واکنش سازمان لیگ فوتبال به چاقوکشی و استفاده از گاز اشک‌آور در لیگ پایه
اعلام اسامی محرومان هفته نهم لیگ برتر
بازگشت ورزشگاه امام رضا (ع) با یک دیدار در جام حذفی
اسپالتی در یک قدمی نیمکت یوونتوس
از چالش جدید اوسمار تا سرمربی جدید یوونتوس + فیلم
نظر نهایی فوق تخصص مغز در خصوص صابر کاظمی: تشخیص من برق گرفتگی نیست
ساعی: سلامت تکواندوکاران مهمتر از هر مدالی است/ قبول دارم نتایج خوبی نگرفتیم
نتایج ایران در روز ششم بازی‌های آسیایی بحرین/ مدال تاریخی بوکس دختران
رسوایی تاریخی در فوتبال ترکیه؛ بیش از ۱۵۰ داور در شرط‌بندی فعال بوده‌اند
قضاوت تیم داوری ایرانی در رقابت‌های سطح دو لیگ قهرمانان آسیا
جام‌جهانی پاراتیراندازی؛ صف‌آرایی برترین‌های پارالمپیک و جهان در امارات
وینگر استقلال زیر بار عمل جراحی نمی‌رود
شکستِ شیرین زنان افغان پس از ۴ سال محرومیت
خیال ساپینتو از یک پست راحت شد
انتقاد رسانه یونانی از باشگاه پاناتینایکوس بابت عدم جذب طارمی
سیمئونه: این برد مهم و ضروری بود
تغییر زمان تشییع پیکر اکبر کارگرجم
برنامه محوری دوای درد پرسپولیس/ رفوزه‌ها دندان تیز نکنند
شکست ولی‌زاده و دهقانی در گام نخست؛ روز پنجم هم خوش یُمن نبود