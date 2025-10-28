باشگاه خبرنگاران جوان ـ در ادامه مسابقات بازیهای آسیایی جوانان بحرین، هست صدیقی وزنهبردار دسته ۶۳ کیلوگرم کشورمان روی تخته رفت.
صدیقی در تلاش اول دوضرب موفق به مهار وزنه ۱۰۴ نشده بود، در تلاش زیر وزنه ۱۰۵ ایستاد و با مهار این وزنه مدال برنز خود را در اولین تجربه بینالمللی اش در سطح رقابتهای وزنهبرداری به دست آورد.
صدیقی در تلاش سوم برای مهار وزنه ۱۰۷ هم بروی تخته آمد، اما نتوانست این وزنه را به ثبت برساند.
او در این دسته وزنه در یکضرب هم با مهار وزنه ۷۸ کیلوگرم در جایگاه پنجم ایستاد.
در این دسته وزنی زو از چین هر دو مدال طلای یکضرب و دوضرب را با ثبت رکوردهای ۹۵ و ۱۱۱ کسب کرد و هر دو مدال نقره به نماینده قزاقستان رسید که وزنههای ۹۴ و ۱۰۸ را بالای سر برده بود.