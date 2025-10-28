باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - گزارشگر ویژه سازمان ملل گفت که جای تعجب نیست که اسرائیل با وجود آتش‌بس میانجیگری شده توسط ایالات متحده، دوباره به غزه حمله می‌کند.

فرانچسکا آلبانیزی، کشور‌های عضو سازمان ملل را به دلیل نادیده گرفتن نسل‌کشی اسرائیل در دو سال گذشته، علیرغم تلاش‌های دادگاه‌های بین‌المللی برای مهار دولت راست افراطی نتانیاهو سرزنش کرد.

وی خاطرنشان کرد که دیوان بین‌المللی دادگستری از اسرائیل خواسته است تا اجازه ورود کمک به غزه را بدهد، اشغال سرزمین فلسطین توسط اسرائیل را غیرقانونی اعلام کرده و خواستار خروج نیرو‌ها و برچیدن شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری اشغالی شده است.

آلبانیزی گفت: «این‌ها خطوط قرمز هستند و در مقابل این کشور‌ها به اجرای نمایش پوچ ادامه می‌دهند.»

وی افزود: «من شرمنده‌ام - نه حتی به عنوان یک وکیل، بلکه به عنوان یک انسان - زیرا می‌دانم که برای فلسطینیان در غزه، نسل‌کشی پایان نخواهد یافت و برای فلسطینیان در کرانه باختری و شرق قدس، خشونت سربازان و شهرک‌نشینان تا زمانی که به اسرائیل اجازه داده شود تا حضور نظامی خود را حفظ کند و سرنوشت فلسطینیان را کنترل و تعیین کند، پایان نخواهد یافت.»

منبع: الجزیره