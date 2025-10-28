حجت الاسلام قاسم خانی امام جمعه خوی گفت: بهترین روش امر به معروف و نهی از منکر اصلاح فکر و اندیشه مخاطبان است. 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه فرخ زاده - کارگروه علمی و دانشگاهی ستاد امر به معروف و نهی از منکر در دانشکده علوم پزشکی خوی برگزار شد.

حجت الاسلام حجت قاسم خانی امام جمعه و رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر خوی در این جلسه با اشاره به تبیین فریضتین امر به معروف و نهی از منکر به روش های کاربردی و نهادینه نمودن آن گفت: بهترین روش امربه معروف و نهی از منکر اصلاح فکر و اندیشه مخاطبان است و آمران به معروف باید طرز تفکر و اندیشه مخاطبان خود را نسبت به اجرای دستورات خداوند اصلاح نموده و نگرش منفی مخاطبان را بسوی حقایق و دستورات الهی به نگرش مثبت تبدیل نمایند.

وی افزود: دشمنان اسلام برای از‌ بین اسلام ۲۳ شاخصه تعیین کرده اند که با آن شاخصه ها می توان دین اسلام را در جوامع اسلامی از بین بردکه ترویج شراب خواری، بدحجابی و بی حجابی، برهنگی و بی بندوباری و ایجاد تنفر در میان مردم نسبت به امر به معروف و نهی از منکر است.

قاسم خانی گفت: امروز که دشمنان اسلام کمر همت بسته اند در فضای مجازی و حقیقی جوانان و دانشجویان را که قشر آگاه جامعه هستند با ایجاد شبهه های مذهبی و فرهنگی از دین جدا سازند.

وی ادامه داد:مسئولین فرهنگی و اساتید دانشگاه ها باید در جلسات چهره به چهره با جوانان ونشستن پای درد دلهای دانشجویان با دلایل علمی، اخلاقی و مذهبی جوانانی که در دام ضدفرهنگی دشمنان افتاده اند را آگاهی داده و راه روشن اسلام را به آنها نشان دهند تا جوانان با بینش و آگاهی و اراده خود راه درست خداپسندانه را انتخاب نمایند و فریب تبلیغات های ضد مذهبی دشمنان را نخورند که اگر چنین باشد هیچ جوان مسلمان شعائر اسلامی را زیر پا نمی گذارد و دستورات الهی از جمله حجاب را رعایت می کنند.

مرتضی عباسلو دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر نیزدر این جلسه گفت: نقش دانشگاهیان و حوزویان در کاهش آسیب های فرهنگی اجتماعی بسیار موثر میباشد و در شرایط حساس کنونی بایستی اقدامات مهمی از جمله مطالبه گری از مسئولان اجرایی، برگزاری کرسی های آزاد اندیشی ، تعامل مثبت و سازنده با دستگاه‌های اجرایی، تعامل موثر حوزویان و دانشگاهیان با یکدیگر و تقویت بنیه اعتقادی دانشجویان ، عدم انفعال حوزه های علمیه و دانشگاهیان انجام گیرد.

لازم به ذکر است که، در این نشست جمعی از رؤسا و اساتید دانشگاه ها و مسئولین فرهنگی نکته نظرات و راه کارهای عملی و قابل اجرای خودرا در زمینه امر به معروف و نهی از منکر ارائه نمودند.