در چارچوب دیداری از مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی عربستان، النصر به مصاف الاتحاد رفت که دو بر یک شکست خورد.

باشگاه خبرتگاران جوان؛ مسیح درخشنده - در چارچوب دیداری از مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی عربستان، النصر به مصاف الاتحاد رفت که در نهایت یاران کریم بنزما در تیم الاتحاد موفق شدند با نتیجه ۲-۱ رونالدو و تیمش را حذف کنند و راهی یک‌چهارم نهایی شوند. دیداری که در آن، فرانسوی‌ها تعیین‌کننده بودند و رونالدو در برابر هم‌تیمی پیشینش حرف زیادی برای گفتن نداشت.

در ورزشگاه «الأول پارک» ریاض کریم بنزما و حسا عوار دو ستاره فرانسوی الاتحاد گلزنی کردند و تک گل النصر را هم آنجلو گابریل زد تا یک جام دیگر از دست رونالدو در عربستان بپرد رونالدو تاکنون در عربستان نتوانسته هیچ جامی فتح کند.   این دومین عنوانی است که النصر از زمان ورود ژرژ ژسوس، مربی پرتغالی، در تابستان گذشته نتوانسته به دست آورد؛ چرا که آنها سوپرجام عربستان را نیز به الاهلی واگذار کردند.

الاتحاد با این پیروزی ۲–۱ راهی مرحله یک‌چهارم نهایی جام ملک شد و در کنار الهلال، الاهلی، الشباب، الفتح، الخلود، القادسیه و الخلیج قرار گرفت. امروز قرعه‌کشی مرحله بعد برگزار می‌شود تا حریف بعدی شاگردان کونیسائو مشخص شود.

