معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، از ترافیک پرحجم و سنگین در اکثر معابر و بزرگراه‌های حال حاضر شهر تهران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش مرکز جامع اطلاع رسانی برخط، سرهنگ فیروز کشیر معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به وضعیت ترافیکی معابر و بزرگراه‌های شهر تهران گفت: 

مسیر غرب به شرق بزرگراه حکیم از شقایق تا پل یادگار امام (ره)، بزرگراه شهید همت از بزرگراه اشرفی اصفهانی و بزرگراه آبشناسان از سردار جنگل تا نرسیده به ستاری، بار ترافیک پرحجم و سنگینی را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: مسیر شرق به غرب بزرگراه شهید سلیمانی از امام علی (ع) تا پل سید خندان، بزرگراه زین الدین از پل شمس آباد تا بزرگراه شهید صیاد شیرازی و بزرگراه شهید بابایی از بلوار نیروی زمینی تا پل امام علی (ع)، بار ترافیکی پرحجم و سنگین می‌باشد. 

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک گفت: مسیر جنوب به شمال بزرگراه بسیج  بالاتر ازسه راه افسریه تا قصر فیروزه و بزرگراه نواب صفوی از پل ۹دی تا تونل توحید بار ترافیکی پرحجم و سنگین است.

برچسب ها: ترافیک تهران ، راهور
خبرهای مرتبط
ترافیک صبحگاهی در ۲ بزرگراه شهید حکیم و سلیمانی پرحجم و سنگین است
ثبت ۲۰۰ هزار تخلف رانندگی توسط دوربین‌های «رادارگان» در تهران
ممنوعیت تردد موتور سیکلت‌های سنگین در تهران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ماجرای تیراندازی در منطقه سوهانک تهران چه بود؟
ثبت بزرگ‌ترین اجتماع باستانی‌کاران کشور در افتتاحیه قهرمان شهر ۴
فرصت ۷۲ ساعته شهرداری به مالکان ۲ پاساژ آلومینیوم و شانزلیزه
در تلاش برای افزایش تسهیلات ازدواج و اشتغال جوانان هستیم
انجام ۵۸۸ عملیات امدادونجات در سراسر کشور طی هفته گذشته
بانک اطلاعاتی هنرمندان دارای معلولیت تکمیل می‌شود
اجتماع نوجوانان لشکر قدس برگزار می‌شود
آخرین اخبار
ثبت بزرگ‌ترین اجتماع باستانی‌کاران کشور در افتتاحیه قهرمان شهر ۴
فرصت ۷۲ ساعته شهرداری به مالکان ۲ پاساژ آلومینیوم و شانزلیزه
بانک اطلاعاتی هنرمندان دارای معلولیت تکمیل می‌شود
در تلاش برای افزایش تسهیلات ازدواج و اشتغال جوانان هستیم
اجتماع نوجوانان لشکر قدس برگزار می‌شود
ماجرای تیراندازی در منطقه سوهانک تهران چه بود؟
انجام ۵۸۸ عملیات امدادونجات در سراسر کشور طی هفته گذشته
جاده چالوس یکطرفه شد/ محدودیت‌های جدید از سوی پلیس راه فراجا اعلام شد
فرایند فرزندخواندگی در استان تهران تسهیل شد/ واگذاری کودک در کمتر از پنج ماه
رایزنی ایران و افغانستان برای تامین حقابه تالاب هامون
تاکید پلیس در ممنوعیت استفاده موتورسیکلت از خط ویژه + فیلم
تفاوت عمده باهوش و عاقل به زبان ساده + فیلم
تشکیل پرونده قضایی برای فائزه هاشمی در ساعات اولیه انتشار مصاحبه جنجال‌برانگیزش
سرقت زیورآلات و ارز‌های خارجی از خانه یک آشنا/ متهم دستگیر شد
اجرای طرح سراسری سرشماری از گونه‌های شاخص حیات وحش آغاز شد
کشف بسته مشکوک و قرص‌های قاچاق در اداره پست ورآورد
نیاز شرکت‌های دارویی به مواداولیه با کشت کنترل شده شقایق الیفرا قابل تامین است
حتی یک مورد محکومیت منجر به حبس اصحاب رسانه نداشتیم
تمامی دستورات عملیاتی باید پیوست پدافند غیرعامل داشته باشند
هشدار پلیس آگاهی درباره کلاهبرداری در پوشش «لیزینگ خودرو»
اوحدی: آزمون جذب فرزندان شهدا و جانبازان ۷۰ درصد برگزار می‌شود
حریم شهر تهران برای نخستین بار و به صورت رسمی تعیین شد/ شهرداری تهران به وظایف قانونی خود عمل کند
عمویم با چاقو مرا نابینا کرد
بیشترین عناوین اتهامی رسانه‌ها چیست؟
فعالیت ۴ پاتوق سالمندی در تهران/ افتتاح دو مرکز جدید؛ به‌زودی
پایان مقاوم‌سازی واحد‌های آسیب‌دیده جنگ تا اردیبهشت ۱۴۰۵
۶۸ درصد پیام‌ها به بهزیستی درباره توانبخشی است
تشکیل کارگروه رفع مشکلات بخش خصوصی در حوزه‌های حقوقی و قضایی
بررسی بیمه رانندگان آنلاین در مجلس/ دولت نظرش را اعلام نکرده است
پاساژهای شانزلیزه و آلومینیوم پلمب شدند