باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - هم‌زمان با اعلام آغاز قریب‌الوقوع واردات بنزین سوپر و آغاز عرضه آن، بخشنامه‌های جدیدی صادر شده که نشان می‌دهد شرکت‌های مجاز به واردات بنزین سوپر مشخص شده‌اند.

بر اساس این بخشنامه، مجوز واردات بنزین ویژه توسط وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران صادر می‌شود.

شرکت‌های واردکننده بنزین باید در حوزه سوخت و انرژی فعالیت داشته باشند و سقف ماهانه واردات آن‌ها نیز باید در محدوده مجوز صادرشده باشد.

همچنین طبق این بخشنامه، تمامی شرکت‌ها موظف‌اند استانداردهای مربوطه را رعایت کنند. واردات بنزین ویژه باید بر اساس استاندارد یورو و استاندارد ملی ۲۲۹۲۰ و با درجه اکتان ۹۵ به بالا انجام شود.

گفتنی است بر اساس مفاد این بخشنامه، عرضه بنزین ویژه وارداتی تنها به‌صورت عمده و از طریق بورس انرژی به دارندگان مجوز توزیع انجام می‌شود.

در صورتی که دارنده مجوز واردات، هم‌زمان دارنده مجوز توزیع نیز باشد، می‌تواند به مصرف‌کنندگان نهایی عرضه کند.

همچنین، تمام مسئولیت‌های ناشی از فعالیت‌های مربوط به مجوز، از جمله جلوگیری از کم‌فروشی و رعایت کیفیت بنزین ویژه، بر عهده دارنده مجوز است.

صدور مجوز واردات بنزین ویژه دارای شرایط و مدارک مشخصی است که باید به‌دقت رعایت شود. متقاضیان موظف‌اند به استانداردها و قوانین مربوطه توجه داشته باشند تا بتوانند مجوز لازم را دریافت کنند.

شرکتهای مجاز واردکننده بنزین سوپر