طبق آخرین بخشنامه صادرشده از سوی گمرک، شرکت‌های مجاز واردات بنزین اعلام شدند و این شرکت‌ها تنها مجاز به عرضه بنزین از طریق بورس انرژی هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - هم‌زمان با اعلام آغاز قریب‌الوقوع واردات بنزین سوپر و آغاز عرضه آن، بخشنامه‌های جدیدی صادر شده که نشان می‌دهد شرکت‌های مجاز به واردات بنزین سوپر مشخص شده‌اند.

بر اساس این بخشنامه، مجوز واردات بنزین ویژه توسط وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران صادر می‌شود.

شرکت‌های واردکننده بنزین باید در حوزه سوخت و انرژی فعالیت داشته باشند و سقف ماهانه واردات آن‌ها نیز باید در محدوده مجوز صادرشده باشد.

همچنین طبق این بخشنامه، تمامی شرکت‌ها موظف‌اند استانداردهای مربوطه را رعایت کنند. واردات بنزین ویژه باید بر اساس استاندارد یورو و استاندارد ملی ۲۲۹۲۰ و با درجه اکتان ۹۵ به بالا انجام شود.

گفتنی است بر اساس مفاد این بخشنامه، عرضه بنزین ویژه وارداتی تنها به‌صورت عمده و از طریق بورس انرژی به دارندگان مجوز توزیع انجام می‌شود.

در صورتی که دارنده مجوز واردات، هم‌زمان دارنده مجوز توزیع نیز باشد، می‌تواند به مصرف‌کنندگان نهایی عرضه کند.

همچنین، تمام مسئولیت‌های ناشی از فعالیت‌های مربوط به مجوز، از جمله جلوگیری از کم‌فروشی و رعایت کیفیت بنزین ویژه، بر عهده دارنده مجوز است.

صدور مجوز واردات بنزین ویژه دارای شرایط و مدارک مشخصی است که باید به‌دقت رعایت شود. متقاضیان موظف‌اند به استانداردها و قوانین مربوطه توجه داشته باشند تا بتوانند مجوز لازم را دریافت کنند.

 

شرکتهای مجاز واردکننده بنزین سوپر

تکذیب قطعی افزایش قیمت حامل‌های انرژی/ ذخایر نیروگاهی به بالای ۳ میلیارد لیتر رسید+ فیلم
اکثر مخازن نیروگاه‌ها پُر است/ افزایش ۶.۵ درصدی مصرف بنزین در مهر
افزایش ۸ میلیون لیتری مصرف بنزین روزانه / ظرفیت تولید به ۱۱۴ میلیون لیتر رسید
در آمد دولت از هر لیتر گازوئیل مشخص شد
Iran (Islamic Republic of)
کیوان
۱۲:۲۲ ۰۷ آبان ۱۴۰۴
تو این ۵۰ سال اگر۵ تا پالایشگاه زده بودین.الان یکی از بزرگترین صادر کننده های بتزین بودیم..کی میخواین درست بکنید.چرا نکردین..چرا نمیکتید.
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۱ ۰۷ آبان ۱۴۰۴
دوستانی که سوال داشتند علت اینکه در کشوری که بنزین با کیفیت و سوپر یافت نمیشه یا توزیع نمیشه، چرا ماشین های توربودار باید وارد کنه و مونتاژ کنه؟ حالا امیدوارم قانع شده باشند!!
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مردم
۱۰:۳۹ ۰۷ آبان ۱۴۰۴
تمام کلک گرون کردنه تجربه ثابت کرده
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۸ ۰۷ آبان ۱۴۰۴
وقتیکه سودجویان و متقلبین ، برنج پاکستانی را با برنج ایرانی درجه 3
مخلوط می کنند ، میخواهید بنزین معمولی و سوپر را مخلوط نکنند ؟!!!
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۷ ۰۷ آبان ۱۴۰۴
قبل از این دولت بنزین چجوری در پمپ بنزین بود.

قطعا رانتی در راه است.
۰
۳
پاسخ دادن
