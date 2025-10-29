باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا - نصرآبادی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان جنوبی گابیونبندی در حوزههای گازار مهمونی، چهکند و روشناوند با هدف کنترل سیلابهای مخرب فصلی و جلوگیری از فرسایش خاک در حال انجام است.
وی افزود: این پروژهها با اعتباری بالغ بر ۴۹ هزار و ۳۰۰ میلیون ریال در حال اجراست و هدف اصلی آنها حفظ منابع طبیعی ارزشمند منطقه و کاهش ریسکپذیری زیرساختها در برابر بلایای طبیعی شدید است.»
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گفت: عملیات گابیونبندی در گازار مهمونی با اعتبار ۳۴۵۲۲ میلیون ریال آغاز شده و تاکنون با جدیت در حال اجرا است. این پروژه شامل دیوارکشی سنگی و توری به منظور تثبیت خاک و کنترل سیلابها است که نقش مهمی در حفاظت از اراضی و منابع طبیعی منطقه دارد.
نصرآبادی همچنین به پیشرفت ۵۰ درصدی عملیات گابیونبندی در حوزههای چهکند و روشناوند اشاره کرد و افزود: برای اجرای این پروژهها که در حال حاضر با ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال انجام است، اعتباری بالغ بر ۱۵۰۷۷ میلیون ریال تخصیص یافته است. این پروژهها به منظور مقابله با سیلابهای فصلی و حفظ سلامت اکوسیستم منطقه در دست اجرا هستند.
وی در پایان تاکید کرد که اجرای این پروژهها نه تنها به حفاظت از منابع طبیعی کمک میکند، بلکه موجب کاهش آسیبها به زیرساختها و تقویت تابآوری منطقه در برابر بلایای طبیعی خواهد شد.