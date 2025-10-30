باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - یوسف بهیار معاون دفتر بهداشت و مدیریت بیماری های دامی سازمان دامپزشکی کشور گفت: در کنترل بیماری های ویروسی دامی اقدامات مشابهی را می طلبد که در همه بیماری ها این اقدامات باید انجام شود که اگر این اقدامات را بدرستی و به موقع انجام دهیم، از ورود ویروس به واحد جلوگیری می کنیم.

به گفته وی، یکی از راه های ورود ویروس غیر از آب، باد و خاک از طریق کنترل تردد افراد است، طبیعتا افراد مرتبط با کارهای دامپروری بصورت روزمره و طی برنامه های مرتبط مجبورند به دامداری مراجعه کنند.

بهیار ادامه داد: در زمان شیوع بیماری ها سازمان دامپزشکی و بخش های خصوصی مرتبط با دامپروری لازم است که کمتر به واحدها تردد کنند چراکه منجر به نقل و انتقال بیماری می شوند.

این مقام مسئول با تاکید بر ضدعفونی شون خودروهای حمل تجهیزات دامداری و خوراک در بدور ورود بیان کرد: خیلی از دامداران معتقدند که بیماری بایستی از واکسیناسیون به عنوان آخرین سلاح کنترل بیماری استفاده کرد، اما واقعیت امر این است که وقتی ازدحام و تراکم بیماری را داریم، با واکسیناسیون هم احتمال شکسته شدن سد ایمنی وجود دارد که بنابراین اقدامات امنیت زیستی ضروری است.

به گفته وی، قرنطینه دام در بدو ورود به دامداری کنترل تردد دام در استان، شهرستان و بین گله ای از راه های کنترل بیماری است؛ بنابراین اگر در این شرایط مجبور به ورود دام شدیم، پس از طی کردن دوره قرنطینه باید وارد واحد شود.

این مقام مسئول با تاکید بر اجتناب از خرید دام های فاقد گواهی بهداشتی گفت: اگر الزامات قرنطینه و بهداشتی رعایت شود، رخداد بیماری در گله احتمالش کمتر است، گفتنی است واکسن به وفور وارد و در دسترس قرار گرفته است و از دامداران تقاضا داریم همکاری لازم در اجرا و عملیات واکسیناسیون دام علیه بیماری تب برفکی با اکیپ های دامپزشکی داشته باشند.