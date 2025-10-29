باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی -احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در حاشیه نشست وفاق برای سرمایه‌گذاری و ایران ماهر با محوریت توسعه پایدار سیستان و بلوچستان در پاسخ به سئوال باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به اجرای طرح‌های گسترده محرومیت‌زدایی در استان سیستان و بلوچستان گفت: این وزارتخانه با بهره‌گیری از موسسات مردمی، از جمله موسسه «حاصب» که ترکیبی از مدیران برجسته، استانداران و روسای دانشگاه‌هاست، تلاش دارد روند توسعه را به‌صورت مردمی و مستمر پیگیری کند.

میدری تأکید کرد: ما با اتکا به ظرفیت‌های مردمی توانسته‌ایم در محروم‌ترین مناطق کشور از جمله استان گلستان، مراکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای را در اختیار موسسات مردمی قرار دهیم تا از طریق مشارکت اجتماعی، روند رشد و توسعه تسریع شود.

وی افزود: در استان سیستان و بلوچستان نیز مجموعه‌ای از اقدامات مردمی در قالب میزگرد‌های تخصصی در حال اجراست؛ که شامل حضور انجمن جراحان ایران برای جراحی‌های ترمیمی دانش‌آموزان محروم، مشارکت تشکل‌های مردمی در احیای قنات‌ها، و توسعه طرح‌های اشتغال با همکاری کمیته امداد، بسیج، بهزیستی و بانک توسعه تعاون است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن اشاره به نقش شرکت‌های بزرگ در منطقه چابهار گفت: شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با افزایش قابل توجه حجم تخلیه و بارگیری در بندر چابهار، و همچنین شرکت معدنی تاسیکو، زمینه‌ساز جهشی در حوزه اقتصادی و اشتغال منطقه شده‌اند. در کنار این فعالیت‌ها، ایجاد تعاونی‌های فراگیر مردمی برای مشارکت ساکنان مناطق معدنی و طرح‌های مربوط به انرژی‌های خورشیدی نیز در دستور کار قرار دارد.

میدری افزود: پیشنهادی در همین راستا به رئیس‌جمهور محترم ارائه شده تا با همکاری وزارت راه و شهرسازی، ظرفیت‌های بندر چابهار به‌عنوان محور توسعه سیستان و بلوچستان مورد استفاده قرار گیرد؛ چراکه گسترش حمل‌ونقل دریایی و تقویت زیرساخت‌های بندری می‌تواند محرک اصلی توسعه فراگیر در استان باشد.»

وی در پایان تصریح کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تکیه بر نیروی مردمی و حرکت‌های اجتماعی، تلاش دارد کندی‌های سیستم اداری را کاهش داده و مسیر توسعه پایدار و عدالت‌محور را در مناطق محروم کشور هموار سازد.