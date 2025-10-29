استاندار گیلان با بیان اینکه آموزش خطرات مواد مخدر در مدارس گیلان جدی گرفته شود،گفت: همگان برای ریشه کن شدن انواع مواد مخدر پای کار باشند.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ هادی حق شناس صبح  امروز در جلسه شورای مبارزه با مواد مخدرگیلان  با اشاره به اینکه همه برای ریشه کن شدن این بلای خانمان سوز پای کار باشند، گفت : بیکاری یکی از عوامل  آسیب های اجتماعی و گرایش به مواد مخدر است.

استاندار گیلان با تاکید بر اینکه زمینه اشتغال قشر جوان با پیگیری مستمر مهیا شود، افزود : در شان این استان با غنای فرهنگی نیست که شاهد معتاد  درجامعه باشد. 

حق شناس با اشاره به اینکه از امکانات و فضای موجود بهره گرفته شود، تصریح کرد: آموزش و پرورش در راستای سلامتی جسم و روح دانش آموزان کوشا باشند.‌

لزوم آموزش آشنایی با خطرات مواد مخدر در مدارس گیلان

وی با اشاره به اینکه ۳ هزار و ۸۰۰مدرسه در استان وجود دارد،گفت: اولیاء پزشک و قضایی مدارس شناسایی شود و با بهره گیری از این ظرفیت در راستای حقوقی و بهداشتی به دانش آموزان مهارت های لازم را آموزش دهید.

استاندار گیلان با اشاره به اینکه به صورت پایلوت طرح شناسایی اولیاء قضایی و پزشک دانش آموزان  شناسایی و اجرایی شود، گفت : بعد از آن این طرح آموزشی در دیگر شهرستان های استان انجام شود.‌

در پایان این نشست هر یک از اعضا شورا مبارزه با مواد مخدر راهکارهای برای رفع این  معضل خانمان ساز ارائه دادند.‌

 

