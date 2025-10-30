باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - مسعود رسولی دبیر انجمن صنعت بسته بندی گوشت و مواد پروتئینی کشور گفت: بنابر آمار روزانه ۱۵۰ تا ۲۰۰ تن گوشت گرم بدون استخوان با وکیوم از پاکستان وارد و در شبکه توزیع می شود.

وی قیمت هرکیلو گوشت گرم مخلوط ۶۹۷ هزارتومان و چرخ کرده ۶۳۰ هزارتومان اعلام کرد و افزود: اکنون توزیع گوشت های وارداتی تا حدی التهابات بازار کاهش داده است.

رسولی ادامه داد: در حال حاضر محدودیت واردات در تامین ارز است که مشکلات موجود به تامین و تخصیص ارز بانک مرکزی وابستگی دارد.

دبیر انجمن صنعت بسته بندی گوشت ادامه داد: بنابر آمار روزانه ۲۰۰ تن گوشت گرم پاکستانی و ۱۰۰ تن منجمد از روس وارد و در میادین میوه و تره بار و کل فروشگاه ها عرضه می شود.

وی گفت: بررسی ها از فروشگاه نشان می دهد که تقاضا و استقبال از گوشت های وارداتی مطلوب است، گفتنی است با توجه به شرایط بیماری جلوی واردات دام زنده گرفته شده است.