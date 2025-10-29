۲ هزار و ۳۰۰ گروه پرستاری در سازمان نظام پرستاری استان البرز فعالیت دارند و البرز ۵۰ درصد کمبود پرستار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - وحید نصیری گفت: نسبت جهانی پرستار نسبت به تخت بیمارستانی ۴ است و در کشور ما این استاندارد ۲ و نیم است در حالی که در حال حاضر ۵۰ درصد کمبود پرستار داریم.

معاون حقوقی سازمان نظام پرستاری استان البرز افزود: میانگین برخورداری استان البرز از لحاظ تعداد پرستار به تخت بین ۶ تا ۷ دهم است. این در حالی است که ۲ هزار ۱۸۰ تخت در البرز، ۲ هزار و ۳۰۰ گروه پرستاری در سازمان نظام پرستاری استان البرز فعالیت می‌کنند.بنابر نیاز استان البرز و تخت‌های بیمارستانی کمبود بیش از ۴ هزار پرستار در این استان وجود دارد؛ برای بیش از ۸ هزار پرستار از طرف سازمان نظام پرستاری استان، کارت صادر شده است.

نصیری با اشاره به اهمیت جذب و به کارگیری پرستاران توضیح داد: وزارت بهداشت دو سال قبل این مجوز را صادر کرده است که نیرو‌های پرستار به غیر از آزمون استخدامی به صورت پیمانی و شرکتی نیز مشغول فعالیت شوند؛ سالانه ۲۵۰ هزار پرستار فارغ التحصیل از دانشکده پرستاری سطح استان داریم. هرچند دانشگاه این اراده به کارگیری نیرو‌ها را ندارد.

معاون حقوقی سازمان نظام پرستاری استان البرز مطرح کرد: یکی از مشکلات بخش خصوصی پایین بودن میزان استاندارد‌های لازم و عدم امنیت شغلی است، حداقل حقوق کاری پرستاران در بخش خصوصی مساوی حقوق کار است که میزان بهره وری پرستاران را پایین می‌آورد.

وی با بیان اهمیت این مطلب که رضایت مندی سرمایه‌های انسانی در هر سیستمی مهم‌ترین بخش است در حالی که بیش از همه به دیگر جنبه‌های خدمات بیمارستانی پرداخته می‌شود خاطرنشان کرد: توزیع نیروی پرستاری و حتی پزشکی در استان البرز متناسب با معیار‌های استاندارد رعایت نشده است.