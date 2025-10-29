مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جویبار از اجرای اقدامات پیشگیرانه در هفته پدافند غیر عامل برای مقابله با بیماری تب برفکی در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - عبدالله رحیمی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جویبار با اشاره به حساسیت فصل و اهمیت پیشگیری از شیوع بیماری تب برفکی در جمعیت دامی، گفت: در راستای افزایش آگاهی دامداران و عوامل مرتبط، بنر‌های هشداردهنده و آموزشی در خصوص بیماری تب برفکی در کلیه شرکت‌های تعاونی دهگانه عامل توزیع نهاده‌های دامی سطح شهرستان و در سردرب مدیریت جهاد کشاورزی و اداره دامپزشکی شهرستان نصب شده است.

او افزود: این بنر‌ها حاوی نکات بهداشتی شامل راه‌های انتقال بیماری، علائم بالینی، و اقدامات فوری در صورت مشاهده بیماری در گله و تصاویر بیماری هستند. شرکت‌های توزیع نهاده به دلیل تردد بالای دامداران، نقاط کلیدی برای ابلاغ این هشدار‌های بهداشتی محسوب میشوند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جویبار همچنین از برگزاری کارگاه‌های آموزشی ترویجی در هفته پدافند غیر عامل در تمامی این شرکت‌های تعاونی با همکاری این مدیریت و اداره دامپزشکی شهرستان و مدیران عامل شرکت‌های تعاونی دامداران خبر داد و گفت: این کارگاه‌های آموزشی ترویجی به صورت فشرده و روزانه در تمامی این شرکت‌های تعاونی در حال برگزاری می‌باشد.