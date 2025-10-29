باشگاه خبرنگاران جوان- مطیعالحق خالص، سرپرست اداره ملی حفاظت محیط زیست طالبان، با احمدرضا لاهیجانزاده، معاون وزارت حفاظت محیط زیست ایران و هیأت همراه، دیدار و گفتوگو کرد.
در این ملاقات، لاهیجانزاده پیام وزیر محیط زیست ایران را به مطیعالحق خالص ابلاغ و از او برای سفر به ایران دعوت کرد. وی همچنین از همکاری کامل در زمینه مقابله با تأثیرات منفی تغییرات اقلیمی، همکاریهای دوجانبه، تبادل تجارب و آموزش نیروهای انسانی اطمینان داد.
مطیعالحق خالص نیز در پاسخ، بر برنامه خود برای سفر رسمی به ایران در فرصتی مناسب تأکید و اعلام کرد که افغانستان به شدت از تغییرات اقلیمی آسیب دیده و مدیریت این بحران بزرگ نیازمند همکاریهای منطقهای و بینالمللی است.
این دومین دیدار اخیر مقامات محیط زیستی دو طرف است و پیش از این نیز خالص با معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران دیدار کرده بود.
این دیدارها در حالی انجام میشود که کاظم غریبآبادی، معاون حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه ایران، نیز برای گفتوگو درباره همکاریهای مرزی، آبی و قضایی با مقامهای طالبان به کابل سفر کرده است. همچنین، هیئتی از وزارت کشور طالبان به ریاست محمد ابراهیم صدر برای شرکت در چهارمین نشست وزیران کشور عضو سازمان همکاریهای اقتصادی (اکو) به تهران سفر کرده است.