سرکنسول جدید ترکیه در هرات در دیدار با مسئولان محلی اعلام کرد با تکمیل زیرساخت‌های کنسولگری، روند صدور ویزا برای تاجران و فعالان فرهنگی افغانستان به‌زودی آغاز خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- سرکنسول جدید ترکیه در هرات از آغاز به‌زودی روند صدور ویزا برای تاجران و فعالان فرهنگی افغانستان خبر داد.

«تزجان قاضی‌اوغلو» در دیدار با «احمدالله متقی» رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در هرات با اشاره به تاریخ و فرهنگ غنی این استان، اظهار داشت با تکمیل زیربنای کنسولگری و آغاز روند صدور ویزا، روابط تجاری و فرهنگی میان دو کشور گسترش خواهد یافت. وی همچنین بر لزوم گسترش همکاری‌های فرهنگی و فراهم‌سازی بورس‌های تحصیلی بیشتر برای دانشجویان افغان تأکید کرد.

در این دیدار، احمدالله متقی از فعالیت نهادهای وابسته به ترکیه از جمله دفتر همکاری‌های توسعه‌ای «تیکا» و مدارس افغان‌ـ‌ترک در مناطق مختلف این ولایت قدردانی و از میزبانی ترکیه در مذاکرات جاری میان هیئت طالبان و پاکستان در استانبول استقبال کرد.

این در حالی است که در حدود سه سال گذشته، ترکیه سیاست‌های ویزایی خود برای شهروندان افغان را تغییر داده که شامل لغو معافیت ویزا برای دیپلمات‌ها، معرفی ویزای الکترونیکی و اصلاح روند درخواست ویزا بوده است.

