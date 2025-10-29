در حاشیه مجمع تجاری افغانستان و قزاقستان، ۱۵ شرکت از دو کشور تفاهم‌نامه‌هایی به ارزش بیش از ۳۶۰ میلیون دلار در حوزه‌های نفت، مواد غذایی و حمل‌ونقل امضا کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان- در حاشیه مجمع تجاری افغانستان و قزاقستان در شهر شیمکنت، تفاهم‌نامه‌هایی به ارزش بیش از ۳۶۰ میلیون دلار میان ۱۵ شرکت از دو کشور امضا شد. این توافق‌نامه‌ها در بخش‌های متنوعی از جمله مواد نفتی، آرد، گندم، مواد غذایی، ترانسپورت، مواد شوینده، ماکارونی و سرمایه‌گذاری مشترک منعقد گردید.

نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان، در این نشست بر ثبات کنونی افغانستان و تسهیلات فراهم‌شده برای سرمایه‌گذاران تأکید کرد و آمادگی طالبان را برای همکاری‌های گسترده با بخش خصوصی کشورهای منطقه اعلام داشت.

مقامات قزاقستان نیز با استقبال از حضور هیئت افغانستانی، بر گسترش روابط اقتصادی، توسعه حمل‌ونقل و تسهیل رفت‌وآمد تجار تأکید کردند.

این مجمع تجاری که در چارچوب سفر رسمی سرپرست وزارت صنعت و تجارت افغانستان به قزاقستان برگزار شد، با هدف گسترش همکاری‌های اقتصادی و ایجاد روابط پایدار تجاری طراحی شده است.

برچسب ها: تجارت با افغانستان ، قزاقستان ، تعامل با طالبان
