باشگاه خبرنگاران جوان - سیده نسترن حسن آبادی؛ دومین جشنواره رسانهای حریم رسالت به کار خود پایان داد. این جشنواره با هدف ترویج فرهنگ رسالت رسانه در مسیر جهاد تبیین و با محوریت رسانههای فعال استان برگزار شد .
این جشنواره ویژه بانوان رسانهای استان سمنان برگزار شد.
فرمانده سپاه قائم(عج) استان سمنان در این آیین با اشاره به نقش رسانه در تحقق جهاد تبیین، گفت: رسانهها با تولید محتوای فاخر نقشی مهم در تبیین افکار عمومی دارند.
سردار سرتیپ دوم پاسدار منصور شوقانی با گرامیداشت سالروز ولادت حضرت زینب(س) و روز پرستار، افزود: حضرت زینب(س) نماد ایستادگی، مقاومت و الگوی شجاعت و رشادت برای بانوان است.
وی تأکید کرد: حضرت زینب(س) با درایت و شجاعتی چهره شرارت و ظلم را آشکار و پیام عاشورا را به جهانیان منتقل کردند.
دبیر دومین جشنواره رسانهای بانوان «حریم رسالت»، طنین استان سمنان گفت: مرحله داوری این جشنواره با حضور داوران برجسته استانی و کشوری به پایان رسید و برگزیدگان در بخشهای مختلف معرفی شدند.
آرزو کاشی، دبیر جشنواره، در آیین تجلیل از برگزیدگان و داوران گفت: این جشنواره با هدف ترویج فرهنگ رسالت رسانه در مسیر جهاد تبیین و با محوریت رسانههای فعال استان برگزار شد و آثار رسیده در ۱۱ قالب محتوایی بررسی و داوری گردید
وی افزود: در این دوره بیش از ۴۱۵ اثر از ۱۰۵ رسانهنگار از ۸ شهرستان استان سمنان به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که پس از ارزیابی اولیه و داوری تخصصی، ۵۶ اثر به مرحله نهایی راه یافتند و در نهایت ۴۰ نفر از فعالان رسانهای و تولیدکنندگان محتوای فاخر به عنوان برگزیده معرفی شدند.
کاشی گفت: در مقایسه با نخستین دوره، تعداد آثار ارسالی دو و نیم برابر افزایش یافته و حضور بانوان فعال رسانهای با بیش از ۷۰ درصد مشارکت، نشان از نقش پررنگ زنان استان در عرصه رسانه دارد.