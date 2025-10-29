باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - با گسترش روزافزون پلتفرم‌های حمل‌ونقل مسافر نظیر اسنپ و تپسی، میلیون‌ها نفر در سراسر کشور جذب این بازار کار نوین شده‌اند.

این رانندگان که با تکیه بر وسایل نقلیه شخصی و با هدف کسب درآمد، نقش مهمی در تسهیل تردد شهری ایفا می‌کنند، در عین حال با یک چالش اساسی و مزمن مواجه هستند که شامل فقدان پوشش بیمه‌ای جامع و مطمئن است

نبود شفافیت در آمار نیروی کار فعال در این حوزه و همچنین تعریف جایگاه حقوقی این رانندگان، سال‌ها است که پیگیری این طرح حمایتی فراگیر را به تعویق انداخته است.

این معضل، در زمان بروز حوادث، بیماری یا بازنشستگی، امنیت شغلی و معیشت این قشر وسیع از جامعه را به شدت به خطر می‌اندازد. لذا، تدوین سازوکاری قانونی که بتواند این رانندگان را تحت شمول بیمه‌های اجتماعی قرار دهد و عدالت را در میان مشاغل حمل‌ونقل برقرار سازد، نه یک خواسته لوکس، بلکه یک ضرورت اجتماعی و اقتصادی برای دولت و مجلس محسوب می‌شود.

موضوع بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی از سال ۱۴۰۲ مطرح شده است اما اختلاف میان شرکت‌های تاکسی اینترنتی و سازمان تأمین اجتماعی باعث شده تعیین تکلیف بیمه رانندگان این پلتفرم ها با مشکل مواجه شود.

شرکت‌ها رانندگان را پیمانکار مستقل عنوان می کنند و پیشنهاد می‌کنند رانندگان از بیمه خویش‌فرما استفاده کنند در حالی که کارشناسان معتقدند رابطه اقتصادی راننده با پلتفرم نوعی وابستگی کاری ایجاد می‌کند و مشمول قوانین بیمه‌ای است.

احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان از بررسی موضوع بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی در این کمیسیون خبر داد و گفت: در کنار بررسی بیمه رانندگان حمل‌ونقل برون‌شهری، موضوع بیمه رانندگان درون‌شهری از جمله فعالان در اپلیکیشن‌های تپسی و اسنپ نیز در دستور کار کمیسیون قرار گرفته است.

وی افزود: در کمیسیون اجتماعی، مباحث کارشناسی در این زمینه آغاز شده و در روز‌های آینده از مدیران شرکت‌های تپسی و اسنپ دعوت خواهد شد تا دیدگاه‌ها، مستندات و ادله خود را درباره تعداد واقعی رانندگان فعال و وضعیت بیمه آنها ارائه دهند. هم‌زمان، نظر همکارانی که موافق گسترش پوشش بیمه‌ای به این قشر هستند نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا بتوانیم به تصمیمی واقع‌بینانه و منصفانه برسیم.

فاطمی با اشاره به اختلاف آمار‌های موجود گفت: صاحبان این اپلیکیشن‌ها ادعا می‌کنند تعداد رانندگان شاغل در این سامانه‌ها کمتر از ۵۰ هزار نفر یا حتی زیر ۱۰ هزار نفر است، برخی گزارش‌ها از اشتغال بیش از یک‌میلیون نفر در این پلتفرم‌ها حکایت دارد. به همین دلیل لازم است آمار دقیق و مستند از مراجع ذی‌ربط دریافت شود تا تصمیم‌گیری بر پایه واقعیت صورت گیرد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد: تاکنون دولت اظهار نظر صریحی درباره بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی نداشته است، اما مجلس در چارچوب قانون بیمه حمل‌ونقل برون‌شهری، در تلاش است تا وضعیت بیمه‌ای رانندگان آنلاین درون شهری را روشن و مشخص کند.

فاطمی افزود: هدف کمیسیون اجتماعی این است که در چارچوبی کارشناسی، با همکاری نمایندگان مجلس، مدیران پلتفرم‌ها و دستگاه‌های اجرایی، سازوکاری عادلانه برای تأمین بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی تدوین شود تا افرادی که تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نیستند نیز از مزایای بیمه بهره‌مند شوند.