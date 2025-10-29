باشگاه خبرنگاران جوان- عبدالرحمن راشد، سرپرست وزارت امور مهاجرین طالبان، در دیدار با بوستان فهیم، معاون و رئیس برنامه‌های کمیته بین‌المللی نجات (IRC)، بر لزوم افزایش کمک‌های انسان‌دوستانه به مهاجران بازگشته به افغانستان تأکید کرد.

وی در این ملاقات با اشاره به افزایش بازگشت مهاجران از کشورهای همسایه در سال جاری، خواستار ارائه کمک‌های بشری بیشتر به آنان شد. راشد همچنین از این کمیته درخواست کرد تا مطابق با اصول و سیاست‌های طالبان، کمک‌های خود را به مهاجران بازگشته ارائه دهد.

این درخواست در شرایطی مطرح می‌شود که فشارهای امنیتی و محدودیت‌های اقامتی در پاکستان، به‌ویژه پس از درگیری‌های اخیر میان طالبان و دولت اسلام‌آباد، موجب بازگشت اجباری شمار زیادی از افغان‌ها شده است. نهادهای امدادرسان و سازمان‌های بین‌المللی نیز نسبت به وضعیت انسانی بازگشت‌کنندگان ابراز نگرانی کرده و خواستار حمایت بیشتر از آنان شده‌اند.

بر اساس بیانیه کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در ۲۷ شهریور، این نهاد بین‌المللی فعالیت مراکز ارائه کمک‌های نقدی خود را در سراسر افغانستان به حالت تعلیق درآورده است.