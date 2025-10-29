رسانه‌های اسرائیلی رسما کشته شدن سرتیپ ذخیره یونا افرایم (افی) فلدباوم ۳۷ ساله را در جریان نبرد روز سه‌شنبه در جنوب نوار غزه تایید کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - رسانه‌های صهیونیستی اعلام کردند که ارتش رژیم تروریستی اسرائیل با صدور مجوز رسمی انتشار خبر، کشته شدن سرتیپ ذخیره «یونا افرایم (افی) فلدباوم» را در نبرد روز سه‌شنبه در جنوب نوار غزه تایید کرده است. فلدباوم، ۳۷ ساله و اهل شهرک «زیت رعنان – نیریا» در منطقه «بنیامین» است.

به ادعای روزنامه «اسرائیل هیوم»، حادثه در ساعت ۳:۴۵ بعدازظهر روز سه‌شنبه در شرق خط زرد و در محدوده عملیاتی ارتش اسرائیل روی داد؛ جایی که نیرو‌های مقاومت فلسطینی به یکی از ساختمان‌های نظامی و سپس به تانک مدل «باگر» وابسته به تیپ ذخیره اسرائیل شلیک کردند. در اثر اصابت موشک نخست، «فلدباوم» به هلاکت رسید و دقایقی بعد چند موشک ضدتانک دیگر به سمت تانک دوم شلیک شد که تلفات اضافی در پی نداشت. 

این نظامی اسرائیلی به عنوان نُه‌صد و بیست‌ویکمین نفر از کشته‌شدگان ارتش از آغاز جنگ اخیر در غزه ثبت شده است.  به گفته‌ی شورای منطقه‌ای بنیامین، او پنجاه‌ونهمین نظامی کشته‌شده از ساکنان این منطقه به‌شمار می‌رود.

شایان ذکر است که با وجود اعلام آتش‌بس بر اساس توافق اخیر، رژیم صهیونیستی طی ساعات گذشته موج تازه‌ای از حملات سنگین را علیه مناطق مختلف نوار غزه آغاز کرده است. طبق آخرین گزارش‌ها تاکنون در دو شهر غزه و خان‌یونس 47 نفر شهید و دهها تن دیگر زخمی شده‌اند.

به گزارش خبرنگاران شبکه الجزیره، جنگنده‌ها و توپخانه رژیم صهیونیستی بامداد چهارشنبه چندین نقطه در شمال، غرب و مرکز شهر غزه را هدف قرار دادند. در تازه‌ترین حمله، جنگنده‌های اسرائیلی منزلی را در خیابان الجلاء و مناطق الیرموک و الشجاعیه بمباران کردند که بر اثر آن چندین غیرنظامی از جمله یک کودک و یک دختربچه به شهادت رسیدند.

منبع: اسرائیل هیوم

