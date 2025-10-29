باشگاه خبرنگاران جوان - در پی افزایش نگران کننده تلفات فک خزری در سواحل جنوبی دریای خزر، گشت دریایی مشترک با حضور کارشناسان و متخصصان اداره کل حفاظت محیط زیست، اداره کل بنادر و دریانوردی و دامپزشکی با هدف پایش دقیق و شناسایی لاشه‌های تازه این گونه در خطر انقراض، امروز (چهارشنبه ۷ آبان ماه) در آب‌های ساحلی استان گیلان انجام شد.

این عملیات با تمرکز بر مناطق بحرانی و بررسی دقیق سواحل انزلی، رشت و کیاشهر (که بیشترین میزان تلفات فک خزری در ماه‌های اخیر از آ‌نها گزارش شده) تا عمق ۲۰۰ متر از آب دریا صورت گرفت. هدف اصلی این گشت، یافتن لاشه‌های تازه جهت انجام بررسی‌های تخصصی و کالبدگشایی علمی بود.

با توجه به اینکه اغلب لاشه‌های مشاهده شده در هفته‌ها و ماه‌های گذشته دچار پوسیدگی شدید یا تورم بوده‌اند و امکان نمونه‌برداری علمی از آنها وجود نداشت، این اقدام با تمرکز بر مناطق پرخطر و در چارچوب برنامه ملی حفاظت از فک خزری انجام شده است.

بر اساس آمار رسمی؛ از ابتدای امسال تاکنون لاشه ۶۰ قلاده فک خزری در سواحل استان گیلان مشاهده شده که حدود دو سوم آنها در بازه زمانی ۲۰ شهریور تا ۵ آبان ماه گزارش شده است. این روند افزایشی، زنگ خطری جدی برای وضعیت زیستی این گونه ارزشمند و تنها پستاندار دریای خزر محسوب می‌شود.

لاشه‌های تازه در صورت کشف، به مرکز حفاظت فک خزری منتقل خواهند شد تا با انجام آزمایش‌های تخصصی، علت دقیق مرگ و میر این پستانداران دریایی مشخص شود. این اقدام با همکاری نهاد‌های تخصصی و پشتیبانی اداره کل بنادر و دریانوردی استان در حال اجرا است.

افزایش کشف لاشه فک‌های خزری در سواحل شمال کشور در سال‌های اخیر و تهدید بقای تنها پستاندار دریای خزر، موجب نگرانی کارشناسان محیط زیست و دوستداران حیات وحش شده است.

منبع: روابط عمومی و امور رسانه اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان