باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر علیرضا اعرابی در آیین افتتاحیه همایش «پزشکی خانواده و مدیریت بیماریهای شایع» که امروز (۷ آبان) برگزار شد، اظهار کرد: پزشکی خانواده، نقش بنیادی در نظام سلامت دارد و این موضوع به هیچوجه قابل کتمان نیست. کشورهای جهان از نیمه دوم قرن بیستم به پزشکی خانواده توجه کردهاند.
وی درباره ضرورت توجه به پزشکی خانواده گفت: اگر پیوستگی در توسعه پزشکی مورد توجه قرار نگیرد، پیامدهایی به همراه دارد. اگرچه توسعه پزشکی سبب درمان میشود، اما تاثیری در زمینه پیشگیری و سلامت ندارد؛ بنابراین میتوان گفت برنامه پزشکی خانواده میتواند نقش مهمی در حوزه سلامت داشته باشد.
رئیس هیاتمدیره انجمن علمی متخصصین پزشکی خانواده ایران درباره جایگاه پزشکی خانواده در کشورها توضیح داد: کشورهای اروپایی، آسیایی و آمریکا به برنامه پزشکی خانواده توجه کردهاند و این برنامه را به عنوان یک ضرورت برای سازماندهی نظام سلامت خود در نظر گرفتهاند.
اعرابی درباره انجمن جهانی پزشکی خانواده گفت: این انجمن، یک بستر مناسب برای تبادل اطلاعات و ارتباط میان پزشکان خانواده است. تمام متخصصان پزشکی خانواده میتوانند از این بستر برای تبادل اطلاعات استفاده کنند. متخصصان پزشکی خانواده کشور از توانمندی بسیاری برخوردار هستند و انجمن جهانی پزشکی خانواده میتواند از این ظرفیت استفاده کند.
وی گفت: شاید بتوان گفت حکیمان بزرگ کشور نیز به برنامه پزشکی خانواده به نحوی توجه کردهاند. زکریای رازی نیز معتقد بود که به جای مراجعه به چندین پزشک به یک پزشک مراجعه شود. این نگاه به این معنا است که برنامه پزشکی خانواده به نحوی در کانون توجه حکیمان بزرگ کشور قرار گرفته است.
اعرابی درباره عملکرد مردم در مواجهه با بیماریها گفت: متاسفانه، مردم برای درمان یک بیماری به چندین پزشک مراجعه میکنند، اما این موضوع سبب میشود که پیگیریهای آنها بینتیجه ماند. اجرای برنامه پزشکی خانواده میتواند به انسجام نظام سلامت کمک کند. من بر این باور هستم که اجرای برنامه پزشکی خانواده سبب میشود که نظام سلامت از حالت درمانمحوری خارج شده و در مسیر سلامتمحوری قرار گیرد.
وی درباره پرونده الکترونیک سلامت گفت: پرونده الکترونیک سلامت میتواند سبب شکلگیری یک نظام ارجاع هوشمند شود. بنابراین، توجه به پرونده الکترونیک سلامت بسیار مهم و ضروری است.