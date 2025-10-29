رئیس هیات‌مدیره انجمن علمی متخصصین پزشکی خانواده ایران بر نقش بنیادی پزشکی خانواده در نظام سلامت تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر علیرضا اعرابی در آیین افتتاحیه همایش «پزشکی خانواده و مدیریت بیماری‌های شایع» که امروز (۷ آبان) برگزار شد، اظهار کرد: پزشکی خانواده، نقش بنیادی در نظام سلامت دارد و این موضوع به هیچ‌وجه قابل کتمان نیست. کشور‌های جهان از نیمه دوم قرن بیستم به پزشکی خانواده توجه کرده‌اند.

وی درباره ضرورت توجه به پزشکی خانواده گفت: اگر پیوستگی در توسعه پزشکی مورد توجه قرار نگیرد، پیامد‌هایی به همراه دارد. اگرچه توسعه پزشکی سبب درمان می‌شود، اما تاثیری در زمینه پیشگیری و سلامت ندارد؛ بنابراین می‌توان گفت برنامه پزشکی خانواده می‌تواند نقش مهمی در حوزه سلامت داشته باشد.

رئیس هیات‌مدیره انجمن علمی متخصصین پزشکی خانواده ایران درباره جایگاه پزشکی خانواده در کشور‌ها توضیح داد: کشور‌های اروپایی، آسیایی و آمریکا به برنامه پزشکی خانواده توجه کرده‌اند و این برنامه را به عنوان یک ضرورت برای سازماندهی نظام سلامت خود در نظر گرفته‌اند.

اعرابی درباره انجمن جهانی پزشکی خانواده گفت: این انجمن، یک بستر مناسب برای تبادل اطلاعات و ارتباط میان پزشکان خانواده است. تمام متخصصان پزشکی خانواده می‌توانند از این بستر برای تبادل اطلاعات استفاده کنند. متخصصان پزشکی خانواده کشور از توانمندی بسیاری برخوردار هستند و انجمن جهانی پزشکی خانواده می‌تواند از این ظرفیت استفاده کند.

وی گفت: شاید بتوان گفت حکیمان بزرگ کشور نیز به برنامه پزشکی خانواده به نحوی توجه کرده‌اند. زکریای رازی نیز معتقد بود که به جای مراجعه به چندین پزشک به یک پزشک مراجعه شود. این نگاه به این معنا است که برنامه پزشکی خانواده به نحوی در کانون توجه حکیمان بزرگ کشور قرار گرفته است.

اعرابی درباره عملکرد مردم در مواجهه با بیماری‌ها گفت: متاسفانه، مردم برای درمان یک بیماری به چندین پزشک مراجعه می‌کنند، اما این موضوع سبب می‌شود که پیگیری‌های آنها بی‌نتیجه ماند. اجرای برنامه پزشکی خانواده می‌تواند به انسجام نظام سلامت کمک کند. من بر این باور هستم که اجرای برنامه پزشکی خانواده سبب می‌شود که نظام سلامت از حالت درمان‌محوری خارج شده و در مسیر سلامت‌محوری قرار گیرد.

وی درباره پرونده الکترونیک سلامت گفت: پرونده الکترونیک سلامت می‌تواند سبب شکل‌گیری یک نظام ارجاع هوشمند شود. بنابراین، توجه به پرونده الکترونیک سلامت بسیار مهم و ضروری است.

برچسب ها: پزشکی خانواده ، نظام سلامت
خبرهای مرتبط
پیشگیری در سلامت نوزادان؛ سرمایه‌گذاری برای ۷۰ سال آینده
مشکلات اساسی نظام سلامت نیازمند بازنگری در سیاست‌های بازپرداخت و تقویت نقش خیرین است
لباس سفید اورژانس بر تن رئیس جمهور + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ایران پیشگام کاردیوانکولوژی در خاورمیانه/ درمان سرطان بدون آسیب به قلب
از رقابت تا اشتغال؛ المپیک فناوری مسیر تازه زیست‌بوم نوآوری ایران
تحول در توسعه ارتباطات؛ از پروژه ملی فیبر نوری تا سیم‌کارت الکتریکی
برگزاری دور جدید کمیسیون مشترک اقتصادی برای توسعه همکاری‌های ایران و اندونزی
برگزیدگان نهایی چهاردهمین دوره تندیس فداکاری به‌زودی مشخص می‌شود
اختصاص فوق‌العاده خاص به معلمان/ مجلس مشکلات تبدیل وضعیت معلمان را برطرف کند
دارو‌های امپرازول و پنتوپرازول را خودسرانه مصرف نکنید
آخرین اخبار
دارو‌های امپرازول و پنتوپرازول را خودسرانه مصرف نکنید
اختصاص فوق‌العاده خاص به معلمان/ مجلس مشکلات تبدیل وضعیت معلمان را برطرف کند
برگزیدگان نهایی چهاردهمین دوره تندیس فداکاری به‌زودی مشخص می‌شود
برگزاری دور جدید کمیسیون مشترک اقتصادی برای توسعه همکاری‌های ایران و اندونزی
تحول در توسعه ارتباطات؛ از پروژه ملی فیبر نوری تا سیم‌کارت الکتریکی
از رقابت تا اشتغال؛ المپیک فناوری مسیر تازه زیست‌بوم نوآوری ایران
ایران پیشگام کاردیوانکولوژی در خاورمیانه/ درمان سرطان بدون آسیب به قلب
رابطه مستقیم صبحانه با سلامتی افراد + فیلم
رونمایی وان‌پلاس از گوشی جدید خود با فناوری پیشرفته و شارژ فوق‌العاده سریع
کشف یک نشانگر زیستی برای پیری تسریع‌شده مغز
راه‌اندازی دانشنامه آنلاین ماسک برای رقابت با ویکی پدیا
هشدار دانشمندان در مورد افزودن موز به اسموتی‌ها
سهم علم و فناوری از تولید ناخالص داخلی نیاز به افزایش دارد
برنامه‌های تبیینی متناسب با ذائقه نسل جدید تدوین می‌شود
اطلاعیه اعلام اسامی پذیرفته‌شدگان رشته‌های مختلف تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی امام صادق (ع) در آزمون سراسری سال ۱۴۰۴
تربیت نیروی انسانی متخصص، پیش شرط توسعه زیست‌بوم دانش‌بنیان
ثبت‌نام بیش از ۲۰ هزار داوطلب آزمون دکتری در دو روز
هشدار درباره افزایش موارد مسمومیت با متانول و الکل
اختصاص ۲۲۰ میلیارد تومان برای توسعه فعالیت‌های پژوهشی باشگاه دانش‌پژوهان جوان
پیشگیری از آسیب‌های بینایی در برنامه سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی
اهمیت فناوری در افزایش بهره‌وری آموزش عالی است
مصرف بیش از حد ویتامین C خطر تشکیل سنگ کلیه را افزایش می‌دهد
گسترش همکاری‌های ایران و عربستان در حوزه‌های سلامت، دارو و تجهیزات پزشکی