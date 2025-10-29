باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - انتشار ویدیوی تازه‌ای از شهید «یحیی سنوار» رهبر جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی داشته است.

بر اساس گزارش شبکه «الجزیره» و رسانه‌های منطقه‌ای، هیئت پخش رژیم صهیونیستی (کان) ویدیویی را منتشر کرده که ادعا می‌کند از لحظات پیش از شهادت «یحیی سنوار» به دست ارتش رژیم تروریستی اسرائیل در غزه گرفته شده است.

در این ویدیو، شهید «یحیی سنوار» با عبای تیره، میان ویرانه‌های شهر رفح در جنوب نوار غزه در حال حرکت دیده می‌شود. رژیم صهیونیستی ادعا کرده تصاویر از دوربین یکی از سربازان خود به‌دست آمده است.

انتشار این ویدیو واکنش گسترده کاربران عرب و فلسطینی را در پی داشت. فعالان رسانه‌ای آن را نشانه پایداری و حضور مستقیم «سنوار» در میدان نبرد دانستند و تأکید کردند که فرمانده مقاومت تا آخرین لحظه در کنار رزمندگان و مردم خود باقی ماند.

در مقابل، تحلیلگران سیاسی معتقدند پخش این ویدیو در این زمان، بخشی از عملیات روانی رژیم صهیونیستی برای بهره‌برداری تبلیغاتی علیه ملت فلسطین است.

برخی کاربران به جزئیات صحنه اشاره کردند از جمله وجود بطری‌های آب مربوط به ارتش رژیم تروریستی اسرائیل، که نشان می‌دهد شهید «سنوار» در مکانی حضور داشته که پیشتر نظامیان صهیونیست در آن مستقر بوده‌اند.

هم‌چنین کاربران یادآور شدند که رزمندگان «گردان‌های قسام» با پوشش دقیق چهره و دست‌ها، مانع از آن شدند که سامانه‌های هوش مصنوعی و تشخیص چهره اسرائیل بتوانند آنان را شناسایی کنند.

در واکنش‌ها آمده است که «یحیی سنوار» نماد پایداری، ایمان و وفاداری به آرمان آزادی فلسطین بود و مسیر مبارزاتی او الهام‌بخش نسل‌های آینده مقاومت خواهد بود.

گفتنی است، در شانزدهم اکتبر امسال و هم‌زمان با سالگرد شهادت «یحیی سنوار»، ارتش رژیم صهیونیستی تصویری تازه از پیکر او منتشر کرد که نشان می‌داد پس از هدف قرار گرفتن در یکی از منازل رفح، با لباس رزم بر خاک افتاده است.

منبع: الجزیره