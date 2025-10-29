وزیر امور خارجه ژاپن با صدور پیامی از وزیر امور خارجه ایران تشکر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - توشیمیتسو موته گی، وزیر امور خارجه جدید ژاپن در پیامی در صفحه خود در شبکه ایکس، ضمن قدردانی صمیمانه از پیام تبریک سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان به‌مناسبت انتصاب وی نوشت: «گفت‌و‌گو‌های چندلایه و سازنده‌ای میان ژاپن و ایران بر پایه روابط دیرینه و دوستانه دو کشور همواره در جریان است.»

موتگی افزود: «اینجانب نیز بر آنم تا با جنابعالی، که از برجسته‌ترین دولتمردان ایرانی دارای شناخت نسبت به ژاپن هستید، گفت‌و‌گو‌های نزدیکی داشته باشم.»

وزیر خارجه ژاپن همچنین در پیام خود تصریح کرد: «امیدوارم با کمال میل برای تحکیم هرچه بیشتر پیوند‌های دیرینه و دوستانه میان ژاپن و ایران، که به همت پیشینیان بنیان نهاده شده، با جنابعالی همکاری کنم.»

وزیر خارجه ژاپن در بخش پایانی این پیام با اشاره به اهمیت ثبات و آرامش در منطقه غرب آسیا برای جامعه جهانی از جمله ژاپن، بر ضروری بودن نقش سازنده ایران در این راستا تاکید و تصریح کرد: «ژاپن قصد دارد که تلاش‌های دیپلماتیک خود را برای صلح و ثبات در منطقه خاورمیانه همچنان ادامه دهد.»