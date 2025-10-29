وزیر امور خارجه ژاپن با صدور پیامی از وزیر امور خارجه ایران تشکر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - توشیمیتسو موته گی، وزیر امور خارجه جدید ژاپن در پیامی در صفحه خود در شبکه ایکس، ضمن قدردانی صمیمانه از پیام تبریک سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان به‌مناسبت انتصاب وی نوشت: «گفت‌و‌گو‌های چندلایه و سازنده‌ای میان ژاپن و ایران بر پایه روابط دیرینه و دوستانه دو کشور همواره در جریان است.»

موتگی افزود: «اینجانب نیز بر آنم تا با جنابعالی، که از برجسته‌ترین دولتمردان ایرانی دارای شناخت نسبت به ژاپن هستید، گفت‌و‌گو‌های نزدیکی داشته باشم.»

وزیر خارجه ژاپن همچنین در پیام خود تصریح کرد: «امیدوارم با کمال میل برای تحکیم هرچه بیشتر پیوند‌های دیرینه و دوستانه میان ژاپن و ایران، که به همت پیشینیان بنیان نهاده شده، با جنابعالی همکاری کنم.»

وزیر خارجه ژاپن در بخش پایانی این پیام با اشاره به اهمیت ثبات و آرامش در منطقه غرب آسیا برای جامعه جهانی از جمله ژاپن، بر ضروری بودن نقش سازنده ایران در این راستا تاکید و تصریح کرد: «ژاپن قصد دارد که تلاش‌های دیپلماتیک خود را برای صلح و ثبات در منطقه خاورمیانه همچنان ادامه دهد.»

برچسب ها: وزیر امور خارجه ایران ، وزیر امور خارجه ژاپن
خبرهای مرتبط
عراقچی: دفاع همه‌جانبه و بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌ها از اولویت‌های اساسی در دستگاه سیاست خارجی است
عراقچی: بمب اتم ما توانایی نه گفتن به قدرت‌هاست
عراقچی روز ملی قزاقستان را تبریک گفت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۷ آبان
لاریجانی: روابط ایران و پاکستان می‌تواند به سطح شراکت راهبردی ارتقا یابد
وزیر کشور با ۴ همتای خود دیدار کرد
ایران حمله به غیرنظامیان در سودان را محکوم کرد
غریب آبادی: برای انتقال ایرانیان زندانی در افغانستان تفاهم شده است
دولت با شناسایی دهک‌های پردرآمد برای تقویت معیشت اقشار کم‌درآمد تلاش کند
وزارت خارجه: تخصص در علوم در کنار احساس مسئولیت نسبت به پیشرفت، نویدبخش آینده‌ای روشن برای میهن عزیزمان است
تمرکززدایی واقعی با توزیع عادلانه اعتبارات معنا پیدا می‌کند
سفر عراقچی به آذربایجان شرقی/ دیپلماسی استانی مبتنی بر واقعیت‌های حال حاضر کشور است
طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی در دستورکار مجلس
آخرین اخبار
تمرکززدایی واقعی با توزیع عادلانه اعتبارات معنا پیدا می‌کند
طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی در دستورکار مجلس
سفر عراقچی به آذربایجان شرقی/ دیپلماسی استانی مبتنی بر واقعیت‌های حال حاضر کشور است
وزارت خارجه: تخصص در علوم در کنار احساس مسئولیت نسبت به پیشرفت، نویدبخش آینده‌ای روشن برای میهن عزیزمان است
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۷ آبان
دولت با شناسایی دهک‌های پردرآمد برای تقویت معیشت اقشار کم‌درآمد تلاش کند
ایران حمله به غیرنظامیان در سودان را محکوم کرد
وزیر کشور با ۴ همتای خود دیدار کرد
غریب آبادی: برای انتقال ایرانیان زندانی در افغانستان تفاهم شده است
لاریجانی: روابط ایران و پاکستان می‌تواند به سطح شراکت راهبردی ارتقا یابد
سفیر ایران: تحریم‌ها و محاصره کوبا باید بی قید و شرط لغو شود
ورود شورای عالی امنیت ملی به تصمیمات مرتبط با فوتبال کشور کذب است
رای هیات عالی نظارت مجمع به وجود ابهام در لایحه نظام جامع باشگاه‌داری
مخالفت کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها با تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری تهران
عارف: کاری نکنیم مردم از انقلاب فاصله بگیرند/تاکید بر حفظ وحدت پس از جنگ ۱۲ روزه
قدردانی پزشکیان از خانواده مرحوم امیرمحمد خالقی
عارف: با عربستان رابطه صمیمانه داریم/ مرز‌ها را باید با نگاه فرهنگی اداره کنیم نه امنیتی
پزشکیان: ایران آماده همکاری برای رفع اختلافات پاکستان و افغانستان است
تاکید بر بکارگیری بدیل‌های مناسب برای مقابله با تهدیدات جدید امنیتی، سیاسی
کمتر از ۳۰٪ تخصیص و تأمین ارز در حوزه سلامت داشته‌ایم
۱۰۰ درصد درآمد نفتی دولت صرف کالاهای اساسی و دارو می‌شود/ اجرای طرح جدید کالابرگ
توضیحات عراقچی درباره حضور بازرسان آژانس در ایران
تکذیب خبر خروج بابل از مناطق آزاد استان مازندران
وزیر جهاد کشاورزی: دلیلی برای برداشت از ذخایر راهبردی وجود ندارد
قالیباف: تصمیم دولت و مجلس اجرای کالابرگ الکترونیک از آبان‌ماه است
میدری: طبق مصوبه مجلس باید ۲۷ میلیون نفر از دریافت یارانه حذف شوند
قرائت گزارش کمیسیون‌های اجتماعی و کشاورزی مجلس درباره کالابرگ الکترونیکی
گزارش کمیسیون کشاورزی مجلس درباره چالش‌های تأمین و توزیع خوراک دام طیور و آبزیان