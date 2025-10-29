باشگاه خبرنگاران جوان - سریال کرهای «لبخند خورشید» محصول سال ۲۰۲۳ با محوریت موضوع روانپزشکی، هر روز ساعت ۱۷ از شبکه سلامت پخش میشود. فصل نخست این مجموعه که بر اساس خاطرات واقعی یک پرستار نوشته شده، داستان جونگ دا اون، پرستاری دلسوز را روایت میکند که از بخش داخلی بیمارستان به بخش روانپزشکی منتقل میشود. او در مسیر درک بیماران مبتلا به افسردگی و اختلال دوقطبی، با چالشهای فراوانی مواجه است؛ از پیشداوریهای همکاران گرفته تا نگاه جامعه به بیماریهای روانی.
در طول داستان، دا اون با شخصیتهایی چون دانگ گو یون پزشک اورژانس، سون وو جانگ همکار نزدیکش و سونگ یو چان داروساز بیمارستان همراه میشود تا روایتی از امید، دوستی و شفقت انسانی شکل گیرد.
فضای سریال ترکیبی از درام احساسی، واقعگرایی درمانی و لحظات امیدبخش است و با نگاهی صادقانه به موضوع سلامت روان، اهمیت همدلی و حمایت را یادآوری میکند.
سریال «لبخند خورشید» به کارگردانی لی جائه کیو ساخته شده است و پارک بو یونگ، یئون وو جین، جانگ دونگ یون در این سریال بازی کرده اند.