معاون فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت از تعریف ردیف بودجه فرهنگی مستقل برای دانشجویان علوم پزشکی خبر داد و گفت: ما نیاز بیشتری داریم تا با تخصیص منابع لازم، نشاط دانشگاه هرچه بیشتر افزایش پیدا کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر مسعود حبیبی معاون فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت، ضمن بیان این مطلب از ایجاد یک ردیف اعتباری مستقل برای فعالیت‌های فرهنگی در ساختار وزارتخانه خبر داد و تأکید کرد: منابع تخصیص‌یافته (۱۰۰ میلیارد تومان) برای پوشش برنامه‌های سراسری و ایده‌آل‌ها کافی نبوده و وزارت بهداشت پیگیر افزایش آن است. 

وی همچنین با اشاره به وضعیت منابع مالی در دانشگاه‌ها علوم پزشکی کشور گفت: سرمایه‌گذاری در حوزه فرهنگی تضمین‌کننده نشاط آینده دانشگاه‌ها و دانشجویان است.

دکتر حبیبی در تشریح وضعیت بودجه و فعالیت‌های معاونت فرهنگی دانشجویی اظهار کرد: برای اولین بار یک ردیف مستقل برای فعالیت‌های فرهنگی ما در مجموعه وزارت بهداشت ایجاد شده است.

وی با اشاره به بودجه مصوب بخش فرهنگی دانشگاه ها، میزان آن را ناکافی دانست و گفت: سقفی که برای فعالیت‌های ستادی، جشنواره‌ها و برنامه‌های سراسری در نظر گرفته شده است، ۱۰۰ میلیارد تومان است که برای آن برنامه‌ریزی ایده‌آل ما کم است و ما در حال پیگیری برای افزایش این سقف در دولت هستیم.

معاون فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت در ادامه توضیح داد: در حال حاضر ما در وزارت بهداشت با مشکل منابع مالی حاد روبه‌رو نیستیم، اما در دانشگاه‌ها با توجه به گستره کار و فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی که دانشجویان دارند، هر چقدر منابع باشد باز هم نیاز به منابع بیشتری احساس می‌شود.

دکتر حبیبی با تأکید بر اهمیت فعالیت‌های فرهنگی دانشجویان تصریح کرد: من می‌خواهم بگویم منابعی که ما در حوزه فرهنگی اختصاص می‌دهیم، سرمایه‌گذاری برای آینده است.

معاون فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت در پایان خاطرنشان کرد: کمیسیون‌های آموزش، بهداشت و درمان و تحقیق، همه بر این نکته تأکید دارند که منابع فرهنگی اختصاص‌یافته به حوزه دانشجویی و دانشگاه‌ها کافی نیست و ما نیاز بیشتری داریم تا با تخصیص منابع لازم، نشاط دانشگاه هرچه بیشتر افزایش پیدا کند.

