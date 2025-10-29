باشگاه خبرنگاران جوان - گزارشی تحلیلی از تماس‌های مردمی با سامانه "دیده‌بان" سازمان بهزیستی بر اساس داده‌ها در سه درگاه ارتباطی شامل نرم‌افزار موبایلی (اپلیکیشن)، خط پاسخ‌گویی با سرشماره ۱۴۸۲ و درگاه شهروندی وب‌سایت به نشانی didehban.behzisti.gov.ir ثبت شده است.

بر پایه آمار عملکرد سامانه ملی دیده‌بان، خط ۱۴۸۲ در بازه زمانی اول تا ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴، در مجموع ۲ هزار و ۸۱ پیام از سوی مخاطبان و جامعه هدف سازمان در این سامانه ثبت شده است، از میان کل پیام‌های دریافتی، ۸۶.۴۵ درصد (۱۷۶۸ پیام) از طریق کارشناسان مرکز تماس دیده‌بان و ۱۳.۵۵ درصد (۲۷۷ پیام) از طریق سایت دیده‌بان ثبت شده‌اند.

در میان حوزه‌های کاری سازمان بهزیستی، حوزه توانبخشی با ۱۳۸۷ پیام (۶۸ درصد) بیشترین سهم از ارتباطات مردمی را به خود اختصاص داده است. پس از آن، پیام‌های مربوط به سایر سازمان‌ها و ارجاعات غیرمرتبط با بهزیستی (۱۶.۰۴ درصد)، حوزه اجتماعی (۸.۴۶ درصد)، پیشگیری (۴.۸۴ درصد)، تأمین نیروی انسانی و پشتیبانی (۲.۴۹ درصد) و مشارکت‌های مردمی (۰.۳۴ درصد) در رده‌های بعدی قرار دارند.

به نظر می‌رسد تمرکز بالای پیام‌ها در حوزه توانبخشی نشان‌دهنده جایگاه ویژه خدمات توانبخشی در میان جامعه هدف و حساسیت مردم نسبت به تداوم حمایت‌های مالی و خدماتی در این بخش است.

حق پرستاری، مستمری و کمک‌های معیشتی از موضوعات پرتکرار

بررسی محتوای پیام‌ها نشان می‌دهد که حق پرستاری با ۴۲۰ مورد (۲۴.۰۷ درصد)، پرتکرارترین موضوع در تماس‌های مردمی بوده است، پس از آن، مستمری توانبخشی (۲۰۲ پیام – ۱۱.۵۸ درصد)، کمک معیشتی (۱۳۳ پیام – ۷.۶۲ درصد) و کمک موردی توانبخشی (۹۹ پیام – ۵.۶۷ درصد) بیشترین سهم را در میان موضوعات مطرح‌شده دارند.

همچنین درخواست‌هایی درباره وام اشتغال (۳.۱۵ درصد)، کمک هزینه مسکن (۳.۰۹ درصد)، اعتراض به کمیسیون پزشکی و شدت معلولیت (۲.۰۱ درصد) و کمک هزینه لوازم بهداشتی (۲.۱۸ درصد) نیز از دیگر محور‌های اصلی ارتباط مردمی بوده است.

بنا به این گزارش، به نظر می‌رسد تمرکز بالای تماس‌ها بر موضوعاتی مانند مستمری و کمک معیشتی، بیانگر دغدغه اقتصادی و معیشتی گروه‌های هدف به‌ویژه افراد دارای معلولیت و خانواده‌های آنان است.

افزایش تماس‌ها در استان تهران و رشد ارتباط در استان‌های جنوبی

در بخش تفکیک استانی، استان تهران با ۵۷۷ پیام (۲۷.۷۳ درصد) بیشترین میزان تماس مردمی را در مهرماه ثبت کرده است. پس از آن، استان‌های خوزستان (۸.۹۴ درصد)، آذربایجان شرقی (۵.۹۱ درصد)، خراسان رضوی (۴.۳۷ درصد)، اصفهان (۴.۰۸ درصد) و مازندران (۳.۸۴ درصد) در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

بررسی روند تماس‌ها نشان می‌دهد برخی استان‌های جنوبی مانند خوزستان و سیستان‌وبلوچستان در مهرماه رشد قابل‌توجهی در میزان پیام‌های ثبت‌شده نسبت به شهریور داشته‌اند، که می‌تواند ناشی از اطلاع‌رسانی گسترده‌تر درباره سامانه ۱۴۸۲ یا افزایش مراجعات میدانی باشد.

براساس این اطلاعات، در مقابل، استان‌های زنجان، بوشهر، یزد، خراسان جنوبی و سمنان کمترین میزان تماس را به خود اختصاص داده‌اند.

حق پرستاری، دغدغه مشترک در اغلب استان‌ها

تحلیل داده‌های تفکیکی نشان می‌دهد در اکثر استان‌ها، موضوع حق پرستاری در صدر پیام‌های مردمی قرار دارد، در تهران ۹۲ پیام درباره حق پرستاری ثبت شده، در خوزستان ۶۵ مورد، در آذربایجان شرقی ۲۸، در مازندران ۳۶ و در قم ۱۷ پیام با این موضوع به ثبت رسیده است. پس از آن، موضوعاتی همچون افزایش مستمری توانبخشی و کمک معیشتی در رده‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

در مجموع، داده‌های سامانه ملی دیده‌بان در مهرماه نشان می‌دهد که حجم ارتباطات مردمی نسبت به ماه قبل رشد ۱۷ درصدی داشته است، بیش از دو سوم پیام‌ها به حوزه توانبخشی مربوط است، موضوعات مرتبط با حق پرستاری و مستمری‌ها بیشترین سهم را در میان درخواست‌های مردمی دارند و تهران و خوزستان بیشترین تماس و پیگیری را در کشور داشته‌اند.

منبع: سازمان بهزیستی