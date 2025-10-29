پرتاب فرودگر قمری خصوصی «گریفین-۱» با موشک «فالکون هوی» که قرار بود اواخر سال جاری میلادی انجام شود، به تعویق افتاد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ماموریت بعدی «اسپیس‌ایکس» (SpaceX) به ماه و پرتاب بعدی موشک «فالکون هوی» (Falcon Heavy) آن به ژوئیه ۲۰۲۶ موکول شده است.

به نقل از اسپیس، فرودگر قمری «گریفین-۱» (Griffin-۱) شرکت «استروبوتیک» (Astrobotic) که حامل محموله‌های ناسا و محموله‌های تجاری شامل ماه‌نورد‌هایی از شرکت‌های استروبوتیک و «استرولب» (Astrolab) است، کمی بیشتر برای سفر برنامه‌ریزی‌شده خود به ماه منتظر خواهد ماند. اطلاعات منتشرشده توسط استروبوتیک نشان می‌دهد که این مأموریت پیشتر قرار بود در پایان سال ۲۰۲۵ پرتاب شود، اما ظاهراً این مهلت را از دست خواهد داد.

این ماموریت، دومین تلاش شرکت استروبوتیک برای فرود آمدن روی ماه پس از ماموریت «پرگرین» (Peregrine) در ژانویه ۲۰۲۴ خواهد بود که پس از نشت سوخت، اندکی پس از پرتاب دچار مشکل شد و به ماه نرسید. گریفین در حال پشت سر گذاشتن آزمایش‌های یکپارچه‌سازی محموله و نرم‌افزار در تأسیسات این شرکت در پنسیلوانیاست که آزمایش‌های پیشرانش و اعتبارسنجی‌های الکترونیک هوانوردی در آن انجام می‌شوند.

گریفین نیز مانند پرگرین، تحت برنامه «خدمات تجاری حمل بار قمری» (CLPS) ناسا در حال توسعه است که بودجه ماموریت‌های خصوصی به ماه را برای رساندن محموله‌ها در حمایت از برنامه «آرتمیس» (Artemis) ناسا برای بازگرداندن فضانوردان به سطح ماه تأمین می‌کند.

فرودگر قمری «گریفین-۱»

ناسا در ابتدا قصد داشت ماه‌نورد «وایپر» (VIPER) خود را با گریفین به فضا پرتاب کند، اما این ماموریت در سال ۲۰۲۴ لغو شد و باعث شد که شرکت استروبوتیک، محل بارگیری آن را برای یک ماه‌نورد تجاری تغییر کاربری دهد. ماه‌نورد «فلیپ» (FLIP) شرکت استرولب اخیراً لغو شد و به فهرست ماموریت قمری «بلو اوریجین» (Blue Origin) که برای سال ۲۰۲۷ برنامه‌ریزی شده است، پیوست.

براساس اطلاعات منتشرشده توسط استروبوتیک، گریفین علاوه بر فلیپ، ماه‌نورد «کیوب‌روور» (CubeRover) استروبوتیک و چندین محموله کوچک‌تر را نیز به همراه خواهد داشت.

این شرکت اعلام کرد که مونتاژ ساختار اصلی گریفین تقریباً به پایان رسیده است و بخش‌های حیاتی مانند پیشرانه‌ها، مخازن فشار، پنل‌های خورشیدی و رمپ‌های بارگیری با موفقیت در این وسیله نقلیه نصب شده‌اند. این کاوشگر در انتظار نصب چهار مخزن سوخت است که استروبوتیک آن را برای آزمایش پذیرش محیطی آماده می‌کند تا مراحل گوناگون ماموریت مانند پرتاب، پرواز فضایی و کاوش در سطح ماه را شبیه‌سازی کند. هم‌زمان استروبوتیک اعلام کرد که پیش از ادغام نهایی، آزمایش‌های بررسی صلاحیت موتور را نیز انجام خواهد داد.

برنامه CLPS ناسا با هدف تشویق اقتصاد تجاری ماه و در عین حال دسترسی آژانس به خدمات کم‌هزینه تحویل بار به ماه اجرا می‌شود. شکست‌ها و ناکامی‌های اولیه در این برنامه مانند حادثه پرگرین یا فرودگر‌های شرکت «اینتویتیو ماشینز» (Intuitive Machines) که هر دو سرنگون شدند و ماموریت خود را زودتر از موعد به پایان رساندند، مورد بررسی دقیق قرار گرفته‌اند و توانایی استروبوتیک برای بازیابی به وسیله گریفین، یک آزمون حیاتی برای این شرکت و برنامه CLPS خواهد بود.

با نزدیک شدن به نقاط عطف ادغام و مسیر تحویل و آزمایش محموله‌های اصلی، استروبیوتیک اعلام کرد که پنجره پرتاب مناسب بعدی را برای ژوئیه سال آینده هدف قرار داده است. این پرتاب، دوازدهمین پرتاب موشک فالکون هوی اسپیس‌ایکس خواهد بود که از سه تقویت‌کننده اصلاح‌شده موشک «فالکون ۹» (Falcon ۹) در طول پرتاب و مرحله اول پرواز استفاده می‌کند. پرواز‌های پیشین با موفقیت تقویت‌کننده‌های جانبی فالکون هوی را به مناطق فرود اسپیس‌ایکس در ساحل فضایی فلوریدا بازگردانده‌اند، اما هیچ‌کدام هنوز با موفقیت مرحله اصلی موشک را فرود نیاورده‌اند.

منبع: ایسنا