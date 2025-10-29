معاون وزیر جهاد از واردات ۲۷ هزارتن گوشت قرمز از ابتدای سال تا اول آبان ماه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - علیرضا رفیعی پور رئیس سازمان دامپزشکی کشور در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین وضعیت واردات گوشت و تاثیر شیوع بیماری های تب برفکی کشورهای همسایه در واردات گفت: براساس آمار از ابتدای سال تا اول آبان ماه ۲۷ هزارتن گوشت قرمز وارد شده و کماکان در حال انجام است.

به گفته وی، زمانیکه واردات نهاده، گوشت قرمز یا دام زنده می خواهیم انجام دهیم، تفکیک شده است، چنانچه مناطقی آلوده باشد، تجارت بین المللی از کشورهای پاک انجام می شود.

رفیعی پور گفت: شیوع بیماری تب برفکی سویه جدید مانع واردات گوشت قرمز نشده است و همواره این اتفاق نخواهد افتاد.