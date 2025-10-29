مدیرکل دامپزشکی خراسان رضوی گفت: ۸۳۰ تن انواع فرآورده خام دامی غیربهداشتی از ابتدای امسال در استان توقیف و بعد از انجام آزمایشات لازم مقدار ۷۷ تن نیز معدوم شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر محمود جوادی نژاد گفت: بیش از ۶۰ هزار بازدید نظارتی از ابتدای سال تا کنون از مراکز عرضه فرآورده‌های خام دامی استان انجام شد.

وی با اشاره به ۴۶۷ نمونه‌برداری در جهت تعیین سلامت این فرآورده‌ها اضافه کرد: اقدامات و وظایف دامپزشکی مصداق بارز پدافند غیرعامل است.

مدیرکل دامپزشکی خراسان رضوی تاکید کرد: با هر گونه اخلال در امنیت غذایی مردم به شدت برخورد می‌کنیم و در همین راستا از ابتدای امسال، ۶۸۲ پرونده برای متخلفان تشکیل و به مراجع قضایی ارجاع شده، ۵۶ مرکز متخلف نیز پلمب شده است.

جوادی نژاد از عموم مردم خواست تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف در تولید، استحصال، نگهداری، توزیع و عرضه فرآورده‌های خام دامی موضوع را با سامانه پیامک ۳۰۰۰۰۱۵۱۲ درمیان بگذارند تا رسیدگی لازم صورت پذیرد.

حدود ۱۰ درصد جمعیت دامی کشور به ظرفیت ۱۵ میلیون راس در استان خراسان رضوی وجود دارد و در این چارچوب ۱۵ میلیون تن فراورده های دامی، طیور، زنبور عسل و شیلات در این استان تولید می‌شود.

منبع: ایرنا