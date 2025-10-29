لامین یامال در مرکز حواشی بارسلونا قرار دارد. این بازیکن ۱۸ساله پس از اظهارات تندی که پیش از ال‌کلاسیکو علیه رئال مادرید داشت، از هرگونه صحبت عمومی برای مدتی نامحدود منع شده است. مصاحبه‌ای هم که قرار بود امروز (چهارشنبه، ۷ آبان) با یک رسانه اسپانیایی انجام دهد نیز در آخرین لحظه لغو شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بارسلونا در اقدامی کم‌سابقه، لامینه یامال، ستاره ۱۸ساله تیمش، را به دلیل اظهارات تند و تیزش پیش از ال‌کلاسیکو از هرگونه مصاحبه عمومی برای مدتی نامحدود منع کرد. این بازیکن جوان که حتی فعالیت‌های اجتماعی و پست‌های مرتبط با زندگی شخصی‌اش نیز محدود شده، موظف است تحت نظارت مدیر برنامه‌هایش و باشگاه، تمام تمرکزش را بر بهبود عملکرد ورزشی قرار دهد.

دلیلش چیست؟

اظهارات تکان‌دهنده او هواداران هر دو تیم را خشمگین کرده و باعث شده است مدیریت بارسا خط قرمزی را برایش ترسیم کند. این باشگاه مصمم است یامال را به فرم فصل گذشته و تیم را به صدر جدول برگرداند. ستاره کاتالان‌ها علاوه بر ممنوعیت مصاحبه باید فعالیت‌های اجتماعی‌اش از جمله پست‌هایش درباره زندگی شخصی‌اش با نیکی نیکول را کاهش دهد. مدیران بارسا خواستار تمرین‌های انفرادی بیشتر یامال در آخر هفته‌ها شده و تاکید کرده‌اند او باید تمام تمرکزش را روی فوتبال بگذارد.

بارسا و خورخه مندس، مدیر برنامه‌های یامال اکنون تمام حرکات این بازیکن جوان را در شبکه‌های اجتماعی زیر نظر دارند تا از تکرار چنین رخداد‌هایی جلوگیری کنند. باشگاه اصرار دارد یامال رسانه‌ها را فراموش و کاملاً روی پیشرفت و بازگشتش به بهترین فرم تمرکز کند.

یامال چند روز قبل از ال‌کلاسیکو گفته بود که رئال مادرید بازی‌ها را می‌دزدد و بعد غر می‌زند. وقتی سوت پایان بازی زده شد دنی کارواخال، کاپیتان رئال، به سمت یامال رفت و به او گفت: «تو خیلی حرف می‌زنی. حالا حرف بزن!» او حتی می‌خواست با یامال درگیر شود که آنها را از هم جدا کردند.

برچسب ها: بارسلونا ، یامال
