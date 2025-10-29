باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - در پیامی تکان‌دهنده از غزه، منابع بهداشتی از افزایش آمار قربانیان حملات هوایی رژیم تروریستی اسرائیل پس از نقض توافق آتش‌بس خبر دادند.

بر اساس آمار به روز شده، دست‌کم ۱۰۰ فلسطینی در این حمله که بامداد چهارشنبه انجام شد، شهید شده‌اند که اکثریت قاطع آنها را کودکان و زنان تشکیل می‌دهند. نیرو‌های اشغالگر اسرائیل با آغاز موجی از حملات هوایی گسترده به مناطق مسکونی سراسر نوار غزه، توافق شکننده آتش‌بس را به طور کامل زیر پا گذاشتند و موجب بازگشت درد و رنج به این منطقه شدند.

دفتر نخست وزیری رژیم تروریستی اسرائیل سه‌شنبه شب ادعا کرد که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این رژیم تروریستی در پی کشته شدن یک نظامی اسرائیلی در رفح، دستور «حملات قوی» فوری به غزه را صادر کرده است.

به گزارش خبرنگاران شبکه الجزیره، جنگنده‌ها و توپخانه رژیم صهیونیستی بامداد چهارشنبه چندین نقطه در شمال، غرب و مرکز شهر غزه را هدف قرار دادند. در تازه‌ترین حمله، جنگنده‌های اسرائیلی منزلی را در خیابان الجلاء و مناطق الیرموک و الشجاعیه بمباران کردند که بر اثر آن چندین غیرنظامی از جمله یک کودک و یک دختربچه به شهادت رسیدند.

