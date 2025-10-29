باشگاه خبرنگاران جوان - در رقابت‌های اینترنت اشیاء المپیک فناوری ۲۰۲۵، تیم اسمارت‌وان در پایان دومین روز این رقابت‌ها، صدرنشین جدول شد. در جریان این مسابقات، چالش‌های متعددی برای شرکت‌کنندگان تعریف شده بود که تیم اسمارت‌وان توانست با عملکردی درخشان سه چالش اصلی روز دوم را با موفقیت پشت سر بگذارد.

این تیم با حل ۳ چالش «اتصال به سرور»، «چالش شناسایی جمر با جزئیات کامل» و همچنین چالش «ارسال ۱۰۰ سمپل در ثانیه» توانست پیش از پایان مهلت تعیین‌شده همه مأموریت‌های محول شده را تکمیل کند و از سایر رقبا پیشی بگیرد.

عمده تیم‌های حاضر در رقابت امروز موفق شدند حداقل یکی از چالش‌ها را با موفقیت حل کنند. بااین‌حال تنها تیم اسمارت‌وان توانست هر سه چالش را به اتمام برساند به گونه‌ای که یم‌های "دست‌های کوچک" و "نوبز" نیز رقابت نزدیکی با اسمارت‌وان داشتند و توانستند به چالش‌های دوم و سوم پاسخ دهند، اما هنوز نتوانستند هر سه مرحله را تکمیل کنند.

رقابت‌های اینترنت اشیاء المپیک فناوری ۲۰۲۵ از روز ۵ آبان‌ماه ۱۴۰۴ آغاز شده است. در این رویداد ۱۳ تیم برتر از میان ۱۱۶ تیم شرکت‌کننده که از مرحله انتخابی عبور کرده‌اند، در مرحله فینال با یکدیگر به رقابت می‌پردازند. در این مسابقات، سرعت، دقت و خلاقیت سه عامل تعیین‌کننده برای موفقیت تیم‌ها در عبور از چالش‌های پیچیده دنیای اینترنت اشیاء به شمار می‌رود.