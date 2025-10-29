باشگاه خبرنگاران جوان - مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران روز چهارشنبه در بیست و چهارمین اجلاس سراسری مدیران ارشد سازمان بیمه سلامت ایران که در مشهد برگزار شد، با بیان اینکه نظام کنونی پرداخت در حوزه سلامت دچار مشکل جدی است، گفت: نظام تامین منابع، نظام پایدار و پاسخگویی نیست و باید برای آن چارهای اندیشید.
دکتر محمد ناصحی افزود: هزینه های کمرشکن در بخش دولتی از جمله مشکلات مهم در بیمه سلامت است، به طوریکه هزینه های بیمه سلامت از ۲.۵ همت به ۶ همت در ۲ سال اخیر افزایش یافته است.
وی بیان کرد: منابع کشور محدود است و این در حالی است که با اقدامات در حال انجام، نظام پرداختی ها به طور نسبی به روز شده و اکنون تاخیر در پرداختیها از ۲ تا سه سال به ۶ تا هشت ماه کاهش یافته است.
مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران ادامه داد: مردم در این شرایط و اوضاع کنونی نیاز به کمک دارند و کوتاهی در امور قابل پذیرش نیست، انجام سنتی کارها با شتابی که در هر زمینه وجود دارد باید اصلاح شود.
ناصحی تاکید کرد: هر استانی باید فرآیندها را بررسی و اصلاح کند و نگاه را تغییر دهد، تحول در نظام بیمه ای نباید فقط شعار باشد، بلکه باید شعار هوش مصنوعی را تبدیل به عمل کنیم و سند راهبردی را به درستی پیش ببریم.
وی افزود: ورود افراد غیر پزشک در حوزه پزشکی و تصویربرداری و سرمایه گذاری در مناطق برخوردار برای سودجویی، گذاشتن تسهیلات برای ماندگاری افراد تمام وقت در بیمارستانها و سوء استفاده از این موضوع، دادن پورسانت چندین برابر کارانه به پزشکان اورژانس یا سایر مراکز درمانی از سوی یک موسسه اسکن هسته ای و افزایش میزان تصویربرداری ها، تمام این موضوعات برای سودجویی صورت می گیرد.
مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران تصریح کرد: این اقدامات غیر کارشناسی سبب افزایش هزینه های درمان و بی اعتباری نظام سلامت شده و این موضوعات نشان دهنده سیکل معیوب است و باید در راستای کاهش هزینه ها به آن توجه کرد.
ناصحی گفت: در میزگردهای تخصصی بیست و چهارمین اجلاس سراسری مدیران ارشد سازمان بیمه سلامت که اکنون در حال برگزاری است، بدنبال هم فکری و پیدا کردن راهکارها و تغییر ریلگذاری در این زمینه هستیم.
وی ادامه داد: در بیست و چهارمین اجلاس سراسری مدیران ارشد سازمان بیمه سلامت چهار میزگرد تخصصی با هدف آشنایی بیشتر با موضوعات مختلف و پیداکردن راهکار و ترسیم آینده بیمه سلامت که به چه سمت و سویی برود و اینکه آیا همین روشهای موجود پاسخگوی نیازهای روز است و مشکلات تامین مالی و نظام پرداخت چگونه باید اصلاح شود و نیز پرداختن به موضوعات مهمی در زمینه هوشمندسازی نظام سلامت و بیمه سلامت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.ضرورت ارتقای کارایی بیمه سلامت
عضو هیأت مدیره سازمان بیمه سلامت ایران نیز در این اجلاسیه به تشریح چالشها و راهکارهای ارتقای کارایی و تامین مالی نظام بیمه سلامت پرداخت و بر اهمیت محافظت مالی از بیماران و استفاده بهینه از منابع تأکید کرد و گفت: استفاده از مالیات، کاهش هدررفت و اصلاح ساختار بیمارستانها، کلید ارتقای کارایی نظام سلامت است.
سید مرتضی ادیانی با اشاره به منابع مالی نظام بیمهای افزود: تامین مالی بیمه سلامت تنها از طریق دریافت حق بیمهها کافی نیست و باید به منابع مالیاتی نیز توجه کرد، افزایش اثربخشی جمعآوری مالیات میتواند منابع پایدارتری برای نظام سلامت ایجاد کند.
وی ادامه داد: مالیات میتواند از کالاهای مختلف و به ویژه موارد مرتبط با سلامت مانند دخانیات، نوشابهها، برخی غذاهای پرشکر و حتی بلیطهای سفرهای خارجی اخذ شود.
به گفته وی، مشارکت اجباری اقشار پردرآمد در مالیاتهای مرتبط با سلامت، میتواند به عدالت در تامین منابع کمک کند.
اولویتبندی بودجه و جایگاه سلامت در کشور
عضو هیات مدیره سازمان بیمه سلامت ایران، اولویتبندی بودجههای دولتی را از دیگر نکات حیاتی دانست و تاکید کرد: سلامت باید در کنار امنیت به عنوان یک رکن اساسی دیده و در قوانین و تخصیص بودجهها منعکس شود.
به گفته وی، سلامت تنها یک شاخص رفاهی نیست، بلکه تعیینکنندههای اجتماعی و امنیتی آن نیز باید لحاظ شود.
ادیانی بیان کرد: استفاده بهینه از فناوریها و خدمات سلامت، کاهش خطاهای پزشکی، ترغیب کارکنان بخش سلامت و کنترل کیفیت دارو از جمله راهکارهای کلیدی برای ارتقای کارایی در این زمینه است.
وی ادامه داد: در کشورهای در حال توسعه، هدر رفت منابع و خطاهای پزشکی بیشتر از کشورهای توسعه یافته است.
این مسوول بیان کرد: اکنون در کشورمان حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد هزینهها در دارو و تجهیزات غیرضروری مصرف میشود و برخی داروها نیز کیفیت مناسبی ندارند یا حتی تقلبی هستند.
دو سوم آنتی بیوتیکها بدون تجویز پزشک در کشور مصرف میشود
عضو هیأت مدیره سازمان بیمه سلامت ایران به مصرف بیرویه آنتیبیوتیکها، تزریقات غیرضروری و خوددرمانی اشاره کرد و گفت: تقریباً دو سوم آنتیبیوتیکها بدون تجویز پزشک استفاده میشوند که موجب افزایش هزینهها و کاهش اثربخشی نظام سلامت شده است.
ادیانی همچنین به نمونهای از مراکز درمانی در تهران اشاره کرد که بیش از ۸۰ درصد ام.آر.آیهای انجام شده ضرورتی نداشتهاند و افزود: این موضوع نشان میدهد که انگیزهدهی مناسب و نظارت کارآمد بر استفاده از فناوریها حیاتی است.
وی با اشاره به گزارشهای جهانی در این زمینه بیان کرد: در کانادا بین ۲۴ تا ۹۰ درصد پذیرشهای بیمارستانی و ۲۷ تا ۶۶ درصد روزهای بستری اضافی بوده است. در ایران نیز ساخت بیمارستانهای بزرگ و عدم بهرهوری مناسب، هزینهها را افزایش داده است.
به گفته وی، فساد در خرید تجهیزات و مدیریت منابع در بیمارستانها حدود ۱۰ تا ۲۵ درصد هزینهها را هدر میدهد و اصلاح این روند میتواند حدود نیمی از هزینههای غیرضروری را کاهش دهد.
عضو هیأت مدیره سازمان بیمه سلامت ایران به چالشهای پوشش همگانی سلامت اشاره کرد و گفت: ایجاد صندوق واحد و یکپارچه و بهبود کارایی آن میتواند نابرابری در دسترسی به خدمات سلامت را کاهش دهد.
ادیانی بر ضرورت تفکیک واقعی وظایف در نظام سلامت تأکید کرد و ادامه داد: تا زمانی که این تفکیک به معنای واقعی صورت نگیرد و سیاستهای کلی نظام سلامت در قوانین کشور اجرایی نشود، بهبود کارایی محدود خواهد بود.
این مسوول با ابراز امیدواری نسبت به همراهی قانونگذاران و مدیران افزود: با اجرای دقیق این راهکارها، میتوان نظام بیمه سلامت را به گونهای ارتقا داد که هم حقوق بیماران حفظ شود و هم منابع موجود به شکل بهینه مدیریت شوند.
در این مراسم وب سایت تعاملی کارکنان بیمه سلامت با نام «نسیم سلامت» رونمایی شد.