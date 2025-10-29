معاون اول رئیس‌جمهور گفت: دولت در زمینه حل مشکلات معیشتی و مسکن اساتید، برنامه‌هایی را آغاز کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا عارف در جلسه بررسی ارتقای علم و فناوری کشور با بیان اینکه بخش علمی کشور در چهار دهه گذشته عملکرد ارزنده و خیلی خوبی داشته است، تصریح کرد: بنا بر همین عملکرد بود که در سند چشم انداز توسعه، دستیابی به جایگاه اول منطقه در علم و فناوری مورد تاکید قرار گرفت.

وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب هم در این سال‌ها در زمینه لزوم ارتقای علم و فناوری مطالبات جدی‌تری را مطرح کرده‌اند. ایشان علاوه بر لزوم توسعه علمی کشور در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، بر تاثیرگذاری علمی در جهان اسلام و حتی دستیابی به مرجعیت علمی نیز تاکید کرده‌اند. ایشان همچنین توصیه کرده‌اند که علم و فناوری در کشور ما به اندازه‌ای رشد کند که زبان فارسی به زبان علمی دنیا تبدیل شود.

معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه خاطرنشان کرد: با تمام تلاش‌هایی که در چند دهه اخیر انجام شده است، هنوز نسبت به دستیابی به اهداف سند چشم انداز توسعه در زمینه علمی عقب هستیم.

عارف با اشاره به اینکه حل مشکلات معیشتی مردم در اولویت دولت و کشور است، گفت: با این حال وظیفه و اولویت دانشمندان کشورمان این است که نسبت به ارتقاء علم و فناوری در کشور توجه کافی داشته باشند. ما اکنون باید بررسی کنیم که چه اقداماتی برای دستیابی به این هدف باید انجام شود؛ البته دست ما هم خیلی باز نیست و روند کار‌های اجرایی کشور به گونه‌ای است که اکثر درآمد‌ها صرف امور جاری می‌شود. به طور مثال بودجه جاری دانشگاه‌ها تا ۹۰درصد صرف هزینه‌های جاری می‌شود و یکی از دغدغه‌های رئیس دانشگاه این است تا منابع لازم برای غذای دانشجو را تامین کند. در واقع در این سال‌ها تشکیلات متورمی ایجاد شده که البته منابع لازم را ندارد.

معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه ارتقای علم و فناوری راهبرد اصلی دولت است، خاطرنشان کرد: جنگ ۱۲ روزه موجب شد تا ما متوجه شویم در چه زمینه‌هایی از علم و فناوری نیاز به فعالیت بیشتری داریم تا دست برتر را داشته باشیم. ما باید بر اساس سند چشم انداز توسعه جایگاه اول را در زمینه علم و فناوری در منطقه داشته باشیم و بر اساس برنامه‌ریزی که انجام شده است تلاش می‌کنیم در یک برنامه سه ساله به این جایگاه برسیم.

عارف با بیان اینکه دولت در زمینه حل مشکلات معیشتی و مسکن اساتید، برنامه‌هایی را آغاز کرده است، گفت: برای ارتقاء علم و فناوری باید در کشور اقداماتی از جمله تجدیدنظر در نظام اداره دانشگاه، تأمین و نوسازی تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاه‌ها، همکاری‌های علمی منطقه‌ای و بین المللی، افزایش ارتباط دانشگاه با صنعت و بخش خصوصی و حل مسئله جذب اساتید را دنبال کرد. همچنین باید اقتصاد دیجیتال و دانش بنیان نیز در اولویت دانشگاه‌ها قرار بگیرد. درآمد دانشگاه‌ها نشان می‌دهد که ارتباط دانشگاه با صنعت همچنان در گام‌های اولیه است و باید تقویت شود.

وی یادآور شد: امروزه در دنیا فناوری پایه حل مشکلات و تولید ثروت است، اما فناوری برای کشور ما به هزینه تبدیل شده است، چون علم و فناوری در جایگاه اصلی خود قرار نگرفته است. ما باید این روند را اصلاح کرده و با ارتقاء علم و فناوری در کشور، به جایگاه اول منطقه در این زمینه دست یابیم.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس‌جمهور

برچسب ها: معاون اول رئیس جمهور ، دانشگاه ها ، مشکلات معیشتی
تأخیر در پرداخت معوقات صدای بازنشستگان را درآورد
۱۳:۰۶ ۰۷ آبان ۱۴۰۴
تأخیر در پرداخت معوقات صدای بازنشستگان را درآورد
بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی با گذشت ۸ ماه، هنوز معوقات فروردین‌ماه را دریافت نکرده‌اند و این موضوع نارضایتی آنان را به همراه دارد. مسئولان سازمان تأمین اجتماعی باید به تعهدات خود پایبند باشند. ضمن این‌که با این روند گرانی‌ها که از ابتدای سال شاهد آن بوده‌ایم، ارزش واقعی معوقات به‌شدت کاهش یافته و شاید از نصف هم کمتر شده است و این در حالی است که از شهریور به این‌سو مسئولان سازمان تأمین اجتماعی هر بار وعده داده‌ اند که معوقات «به‌زودی» پرداخت می‌شود در حالی که بسیاری از ما هنوز که ۸ ماه از سال می‌گذرد موفق به دریافت آن نشده‌ایم. آیا واقعاً این است معنای کرامت و حفظ شأن سالمندان و بازنشستگان؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
جمعی از بازنشستگان مخابرات منطقه تهران
۱۳:۰۵ ۰۷ آبان ۱۴۰۴
۱۲:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
تفاوت افزایش معوقات کمک هزینه خوار بار و سایر رفاهیات مناسبت های بازنشستگان مخابرات منطقه تهران چه شد؟ بازنشستگان مخابرات منطقه تهران ۳ سال و ۷ ماه طلبکارند پرداخت مانده رفاهیت مناسبتی سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ در سایت مخابرات ما در تاریخ ۱۴ بهمن ماه سال ۱۴۰۳ درج شده است ولی اما متأسفانه امروز چهارشنبه ۷ آبان ۱۴۰۴ هست که هنوز هم از پرداخت آن هیچ خبری نیست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
جمعی از بازنشستگان مخابرات منطقه تهران
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۰ ۰۷ آبان ۱۴۰۴
پرداخت معوقات بازنشستگان چه شد؟
با گذشت بیش از ۸ ماه از وعده پرداخت معوقات بازنشستگان هنوز بخش زیادی از مستمری‌بگیران در انتظار دریافت حقوق معوق خود هستند. در حالی که معوقات گروهی از بازنشستگان حدود دو ماه پیش پرداخت شده است، بسیاری دیگر همچنان بلاتکلیف مانده‌اند. این تاخیر طولانی موجب نارضایتی و فشار معیشتی فراوان بر قشر سالمند و مستمری‌بگیر شده است قشری که سال‌ها صادقانه خدمت کرده و امروز تنها انتظارش برخورداری از آرامش و امنیت مالی است. از مسئولان محترم تقاضا می‌شود هر چه سریعتر نسبت به تسویه کامل معوقات و ساماندهی پرداخت‌ها اقدام کنند.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۷ ۰۷ آبان ۱۴۰۴
واریز معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی امروز آغاز شد و این در حالی است که امروز چهارشنبه ۷ آبان ۱۴۰۴ هست که متأسفانه پرداخت معوقات فروردین مستمری بگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی هیچ خبری واریز معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی نیست چرا؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۰ ۰۷ آبان ۱۴۰۴
عملکرد و رفتار دولت دوگانه است سوال اینجاست معوقات فروردین کارکنان دولتی و هم کارکنان بخش خصوصی در اردیبهشت ماه واریز شده است که پس چرا امروز 7 آبان 1404 - 12:59 هست که هنوز معوقات فروردین بازنشستگان تامین اجتماعی واریز نشده است.
